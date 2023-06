«El repte de compartir el poder. Un full de ruta per a la formació d’un govern de coalició en l’àmbit local» és un opuscle de Josep Maria Reniu Vilamala, de la Universitat de Barcelona, sobre la pràctica de les coalicions. Un bon moment per repassar-lo ara que en multitud de municipis de Catalunya s’hauran constituït els nous governs municipals, molts d’ells fruit de coalicions. La ciutadania de Catalunya encara ha de madurar pel que fa a l’assumpció que a l’Europa més democràtica la diversitat de partits obliga, des de fa temps, a aliances variades, tant a escala local com a l’escala nacional. Es necessita un esforç per fer confluir programes, en el marc d’uns valors que siguin un mínim comú denominador i un compromís de regles de joc i lleialtat clares pel transcurs de la legislatura. L’eficiència i l’estabilitat per poder-la garantir són els llistons que caldrà mantenir perquè els ciutadans acabin avalant l’experiència.

Diu Reniu que governar és, abans que res, pactar. I això vol dir compartir el poder. En el context estatal espanyol la dinàmica política s’ha desenvolupat sobre la base d’una alternança política fundada en el funcionament d’un bipartidisme imperfecte –entre la Unió de Centre Democràtic (UCD) i el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) primer, i entre el PSOE i el Partit Popular (PP) després. Fa uns anys la crisi econòmica, social i nacional feu emergir un fort malestar que canalitzà el 15-M cap a una esquerra com Podem que es presentava com a alternativa al règim, i per tant al PSOE. La dreta reclamà, en boca de Josep Oliu, un Podem de dreta davant l’ensulsiada previsible de la base del Partit Popular per la reiteració dels escàndols de corrupció; i això fou Ciutadans. Finalment, a Catalunya el malestar social i nacional donà ales al procés independentista encapçalat principalment per ERC. El bipartidisme quedà molt tocat a Espanya i Catalunya en el penúltim cicle electoral. Però, ara vol retornar aprofitant-se del poder mediàtic i de diversos errors de les forces que apareixien com a alternatives.

A Madrid, s’ha viscut una coalició portada a cops de martell. I a Catalunya una coalició abandonada a mig camí per un dels socis. Mals exemples, doncs, en un lloc i a l’altre, que es començaran a pagar cars. Avui, que es constitueixen els nous ajuntaments cal posar en valor els coneixements de Reniu, per no donar al municipi els espectacles que s’han produït a escala superior. Un bon patró de negociació coalicional seria omplir de contingut les següents qüestions, i pel mateix ordre: a. Per què? b. Què? c. Quan? d. Com? e. Qui?

a. Per què? Es tracta de saber si volem formar un govern de coalició o si l’escenari polític permet d’arribar a altres solucions. Per exemple, un govern unipartidista en minoria sense negociar res (desaconsellable, tot i que ho afavoreix en l’àmbit local l’art. 196 de la LOREG...), o si preferim bastir un acord de legislatura que ens garanteixi la investidura, el cartipàs i l’aprovació dels pressupostos. Un cop hem decidit el pla B per a l’estabilitat i eficiència en bé de la ciutat i, per tant, del país, caldrà tirar endavant la negociació.

b. Què? Cal decidir què farem durant el mandat/legislatura. No es tracta de fer un batut o un trinxat dels dos o tres programes. Es tracta de decidir què tirarem endavant. Estratègicament i a curt termini que es noti en el dia a dia ciutadà. I sobretot, caldrà pactar allò que no es farà. Aquesta decisió, diu Reniu, és de les millors eines per a prevenir conflictes interns en un bon nombre de casos: s’eviten tensions internament i també que l’oposició ho aprofiti per burxar en temes que sap que per a un dels socis són clau.

c. Quan? Cal definir un Pla de Govern amb calendari clar i, per tant, preveure’n una distribució temporal, un cronograma.

d. Com? El com es faran les coses no és un tema menor. Calen uns Protocols de Funcionament Intern, cercant el millor funcionament del govern. En aquest sentit es recomana crear una «Comissió de Seguiment de l’Acord», reduïda, de caràcter paritari entre els socis , que ha d’actuar com a espai per fer el seguiment «tècnic» del pacte i anticipar des de dins potencials problemàtiques «polítiques».

e. Qui? Si la negociació es porta bé, només al final s’hauria de procedir al repartiment quantitatiu i qualitatiu dels càrrecs i responsabilitats. Lamentablement, hem assistit a exemples propers que han volgut començar pel final o han publicitat les seves exigències a la premsa, sabent que aquestes dues accions, o bé demostren una nul·la capacitat negociadora, o una voluntat explícita de rebentar l’acord.

Una negociació amb final feliç, diu el professor, és aquella que ho plasma tot en l’acord coalicional que se signa i es difon a la ciutadania com a contracte públic amb els ciutadans.