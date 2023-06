Poses en marxa una empresa dedicada a l’equipament urbà i la portes a dalt de tot. En temps de crisi, la vens veient una bona oportunitat. I quatre anys més tard la recompra la teva filla per tornar a convertir-la en un referent del sector. El que podria convertir-se en un bon guió cinematogràfic és la història de Benito, que té centre logístic i d’operacions al Polígon Industrial Plans de la Sala de Sallent. L’empresa familiar va facturar 80 milions d’euros el 2022 i espera arribar als 100 milions aquest any, quan acabi de tancar un parell d’adquisicions sobre les quals negocia.

Joaquim Carandell formava part d’una família d’industrials del ferro que havien fundat una empresa a Fraguas del Ter (Manlleu) i que fabricaven peces i maquinària per al sector tèxtil. Amb la crisi dels 90 la companyia va tancar, però amb el coneixement adquirit va emprendre un nou negoci de farga i producció de tapes i reixes per a la via pública, i va incorporar la farga Benito Bonells. Va néixer llavors Fundició Dúctil Benito. Era l’any 1992. De seguida van incorporar el mobiliari urbà a la producció i van comercialitzar el primer banc: Barcino, en honor al fet que Barcelona celebrava els Jocs Olímpics. El 1993, la facturació se situava en els 531.000 euros. I cinc anys més tard, el 1997, en 7,1 milions d’euros.

Relacions amb la Xina

Van començar a créixer. En vista de la falta de fargues a Espanya, es van convertir en una de les primeres empreses a establir relacions amb proveïdors a la Xina per produir a l’Àsia. Van incorporar noves divisions com la il·luminació i els jocs infantils. Però, com moltes d’altres, l’empresa va quedar molt afectada per la crisi del 2008 i el 2011 i, per internacionalitzar-la, van decidir vendre-la a la societat de capital risc Ergon Capital Partners, que va canviar el nom de Fundició Dúctil Benito per Benito Urban..

La família Carandell es va desvincular del tot de la part comercial de la companyia el 2014. No ho va fer de les unitats productives que tenien a la Xina, que no tenien interès per al fons d’inversió. Mentrestant, Andrea Carandell, filla del Joaquim, creixia absorbint la passió empresarial que li transmetia el pare i tenia clar «des de sempre» que en algun moment de la seva vida «volia ser empresària». Va estudiar Administració i Direcció d’Empreses a l’IQS de Barcelona i a l’acabar es va ficar en el món de l’auditoria pensant que li permetria «veure moltes empreses diferents en poc temps».

«Quan vaig començar a treballar ja estàvem fora de l’accionariat de Benito», recorda l’Andrea. El 2014 se li va presentar una oportunitat per tornar al mercat i, «aprofitant la part productiva que la família encara tenia d’il·luminació a la Xina», va crear Novatilu, que vol dir «nova tecnologia en il·luminació».

Seguint l’estela de la nissaga

Amb 25 anys, Andrea Carandell s’havia convertit en empresària. Va començar amb el disseny, la producció i la comercialització d’il·luminació led, però tant proveïdors com clients li reclamaven que afegís més divisions de negoci que complementessin el que ja feia. «Tenia molt sentit. Entràvem en projectes en què se’ns demanava que els assumíssim al 100%». I així van començar a créixer. Quan va crear Novatilu, eren només cinc treballadors, però van arribar a convertir-se en una plantilla de 50 persones i facturaven 20 milions d’euros.

Fins que el 2018 «la vida» li va tornar a posar al davant la possibilitat d’adquirir Benito, que estava en preconcurs de creditors. «Vaig entendre que era un disbarat que no actuéssim», afegeix. La va comprar per un import que prefereix no revelar. «Al seu dia no vam comunicar per quant vam vendre i ara tampoc direm per quant vam comprar», aclareix. Van estar un any «reestructurant tot el que es va considerar necessari» i el 2020, amb la pausa obligada que va imposar la covid, van decidir «fusionar Novatilu i Benito, amb Benito com a marca de referència». El seu germà, Joaquim Carandell fill, dirigeix l’àrea d’operacions.

Quatre línies de negoci

Amb presència en 150 països i 6.081 referències, en aquests moments estan a punt de tancar dues noves adquisicions que permetran «incrementar el volum de negoci fins als 100 milions d’euros». «Creiem en el creixement tant orgànic com inorgànic. Escoltem qualsevol oportunitat, la valorem i decidim», prossegueix. Actualment el 30% de la seva facturació es produeix fora d’Espanya.

Benito té quatre línies de negoci: il·luminació, mobiliari urbà, jocs infantils i les tapes i reixes de clavegueram amb les quals van començar. Inverteix en R+D el 10% de la facturació anual. «Constantment creem nous productes sostenibles i eficients». Han treballat amb dissenyadors i arquitectes com Eugeni Quillet i Rafael Moneo, i tenen un projecte entre mans amb Martí Franch.

Els últims mesos, a més a més, han intensificat la feina en la gamma de la mobilitat, han incorporat sensors i telegestió a la il·luminació i fabriquen amb un nou material que anomenen REVNew, que és plàstic 100% reciclat. «Les ciutats estan canviant i nosaltres volem liderar aquesta transformació», assegura l’empresària