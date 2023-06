Carles Playà, nou president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages

Carles Playà, responsable del projecte de viticultors sense celler Vinyes de Castellgalí, és el nou president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages. Playà, que ja formava part de la junta de la DO, agafa el relleu a Joan Soler, enòleg i titular del celler Can Serra dels Exibis, que ha estat al capdavant de l'ens bagenc durant vuit anys.

Playà, nascut a Castellgalí el 1960, va ser entre 1994 i 2006 president de l’Associació Catalana d’Enòlegs i va ser escollit primer degà del Col·legi d’Enòlegs de Catalunya, càrrec que va ocupar entre els anys 2014 i 2018. Com a enòleg, va iniciar la seva trajectòria el 1984, i ha treballat per diferents cellers de l’Empordà, el Penedès i el Bages. En aquesta nova etapa Playà comptarà amb el suport a la vicepresidència de Josep Maria Claret, que dirigeix el celler Collbaix el Molí juntament amb Sebastià Catllà.

La figura del vicepresident és nova a l'organimse. Segons Playà, “la idea d’agafar el càrrec amb Josep Maria Claret com a vicepresident suposa donar-li un format d’equip per poder treballar conjuntament i aprofundir amb el que es porta fent fins ara".

Joan Soler expllica que durant les dues legislatures que ha estat al capdavant de la DO “s’ha mantingut la unitat de criteri i d’acció entre cellers. La quantitat de cellers ha seguit creixent amb rellevància, qualitat i presència dels vins de la zona als mercats nacionals i internacionals. I hi ha hagut un constant creixement de la qualitat i la identitat dels vins del territori, que s’ha basat en el ressorgiment de les varietats autòctones de la zona.”

Durant la presidència de Soler, han destacat dos convenis, apunta l'entitat: amb Càritas Arxiprestal Manresa, mitjançant el qual s’han desenvolupat projectes de reconstrucció de pedra seca; i amb Ampans, per la recuperació de varietats històriques dins del projecte de la Torre Lluvià, que, remarca Soler, "ha de ser una font d’estudi en el futur per incorporar-les de nou als cellers bagencs".

Quant a la promoció, l'entitat subratlla que durant aquests vuit anys s'ha creat la Ruta del Vi de la Denominació d’Origen Pla de Bages mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal del Bages. També s’ha articulat "per primera vegada un pla comarcal de turisme en base ja no només als cellers, sinó que també a tot el patrimoni de cultura vinculada al món del vi de la comarca". A més, detalla l'organisme, també s'ha donat forma a la Fira del Vi del Bages a Manresa i s'ha mantingut la col·laboració en el creixement de la Festa de la Verema del Bages a Artés. També s’han fet signat convenis amb Vinsem, com a punt de difusió i propagació del coneixement i la cultura dels cellers de la comarca, fet que ha possibilitat, apunta la DO, la difusió del seu contingut cultural a espais com el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi a Sant Fruitós de Bages amb el MOST Festival. Vedruna, la casa de la Culla i l’Associació Catalana de Sommeliers són altres de les entitats amb les que s’han signat convenis durant aquests anys. A més, s'ha participat en l'inici de projectes com el Museu de la Memòria de la vinya i el Vi i el Centre Enoturístic de Navàs.

El recanvi a la DO és fruit de les eleccions celebrades enguany als Consells Reguladors de Catalunya, que han comportat renovacions o reposicions de les vocalies que configuren les comissions rectores. A la Junta Electoral de la DO Pla de Bages s’ha presentat una única llista, encapçalada per Carles Playà.

Segons Playà, "la feina feta per Joan Soler els últims anys és molt bona i el que volem nosaltres és anar incorporant coses noves mantenint les que s’han fet fins ara.”

La Denominació d’Origen Pla de Bages, que des de 1995 aplega els cellers i els vins elaborats al Bages i part del Moianès en 500 hectàrees de terreny, assegura emprendre aquesta nova etapa "amb l’afany de reivindicar i donar a conèixer la llarga trajectòria i tradició vitivinícola donada per un passat molt ric lligat a la vinya i el vi". La junta de la DO la integren deu persones: cinc viticultors i cinc cellers. "Però a totes les juntes hi són convocats tots els productors bagencs i totes els projectes que s'han portat a debat s'han aprovat per unanimitat. És l'avantatge de ser una DO petita, que tothom hi participa", expliquen a la DO. L'actual junta, a més de Playà i Claret, la integren Jordi Crusellas, Jesús Fonts, Ramon Roqueta, Oriol Garriga, Anna Berenguer, Joan Soler, Josep Solergibert i Francesc Margenat.