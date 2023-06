El Govern ha escenificat el seu optimisme sobre l'evolució de l'economia catalana i obre la porta a millorar les seves previsions de creixement del PIB per a aquest any. La inflació s'està moderant a un ritme superior al previst fa uns mesos i les pluges de maig i juny han moderat la duresa a la sequera, entre d'altres. És per això que la Generalitat preveu fer una revisió a l'alça de les projeccions de creixement del PIB per a aquest exercici 2023, i passar de l'actual objectiu de l'1,7%, a una xifra que rondaria el 2%.

“L'economia catalana resisteix i avança en positiu, malgrat la gran diversitat d'obstacles”, ha declarat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en la presentació d'aquest dilluns de l'informe anual de l'economia catalana. Un balanç de com ha anat l'any en què el Govern s'ha congratulat que Catalunya hagi recuperat els nivells de PIB i hores treballades previs a la pandèmia i que l'atur s'hagi anat reduint fins al seu nivell més baix en 15 anys. Catalunya ja torna a produir avui més riquesa de la que produïa abans que esclatés la covid i l'economia es contragués. La recuperació ha estat -igual que al conjunt d'Espanya- més ràpida del que es preveu inicialment, tal com evidencia el vertiginós creixement registrat en l'últim exercici. El PIB català va créixer el 5,5% el 2022, més d'un punt per sobre de la previsió a finals del 2021 pel Govern. A diferència de la crisi del 2008, provocada pel boom del maó i el col·lapse financer, Catalunya ha sortit d'aquest xoc relativament ràpid. Si fa 15 anys va tardar 37 trimestres a recuperar els seus nivells de PIB -van tardar més l'ocupació o les taxes de pobresa-, en la crisi de la covid -de diferent origen i naturalesa- ha tardat 10 trimestres. Després d'aquesta efervescent i intensa recuperació, l'economia catalana transita ara cap a un escenari de creixement més moderat, si bé per sobre de la mitjana europea, segons anticipa la Generalitat. Les previsions i, sobretot, l'efecte menys nociu del que s'esperava de les diferents pertorbacions existents a escala internacional fan que l'Executiu català prevegi corregir a l'alça les seves estimacions de creixement per a enguany. "Podríem revisar les nostres previsions al voltant del 2%", ha afirmat la directora general d'anàlisi i perspectiva econòmica, Marta Curto. En l'àmbit laboral, la Generalitat ha tret pit dels efectes de la reforma laboral, que en tot just uns mesos de vigència ha aconseguit reduir les taxes de temporalitat a Catalunya fins a una xifra pròxima al 14%. És a dir, passa de líder històric (com el conjunt d'Espanya) dels podis europeus d'eventualitat a convergir a nivells pròxims a la mitjana. “La temporalitat finalment se situa a nivells europeus”, ha valorat Mas durant el seu discurs. Un aplaudiment a l'efecte d'una norma que contrasta amb el vot negatiu que el grup parlamentari d'ERC al Congrés a aquesta reforma laboral.