El 3,5% de les empreses catalanes que han rebut fons Next Generation són del Bages

El 3,5% de les 618 empreses que han rebut fons Next Generation són bagenques, segons dades d'Acció. En total, són 22 les empreses del Bages beneficiades amb els ajuts europeus. Al conjunt de la Catalunya central, la xifra s'eleva fins a les 29 empreses: 4 de l'Anoia, 1 de l'Alt Urgell i 1 del Moianès i les 22 del Bages. El departament no té constància d'empreses beneficiàries del Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya. En total, les empreses del territori central que han rebut ajuts Next Generations suposen el 4,7% de les 618 empreses catalanes beneficiades amb els fons.

Segons les dades d’Acció, les 618 empreses catalanes que han aconseguit fons són majoritàriament pimes (un 83%) i són de 31 comarques diferents. En aquest sentit, destaquen el Barcelonès (46,8% de les empreses catalanes beneficiàries), el Vallès Occidental (17,8%), el Baix Llobregat (10,4%), el Vallès Oriental (5%) i el Gironès (4%).

En total, les empreses catalanes han captat 766 milions d’euros dels fons Next Generation de la Comissió Europea des que es van activar a mitjans del 2021, un 21,09% del total atorgat a empreses de l’Estat espanyol, segons el primer balanç que s'ha fet a Catalunya sobre l’accés del teixit productiu a les convocatòries de concurrència competitiva d’aquests fons europeus activades per diversos ministeris i organismes de l’Estat espanyol.

Segons van explicar divendres el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, el total d'empreses catalanes que han accedit als fons Next Generation suposen prop del 24% del total. És a dir, 1 de cada 4 empreses de l’Estat espanyol que han obtingut finançament d’aquests ajuts per transformar l’economia europea és catalana.

Respecte els projectes empresarials que es duran a terme amb els fons Next Generation a Catalunya destaquen els d’R+D (9,5% del total), i sectorialment dels àmbits dels sistemes industrials (26%), la salut (16,5%), la química, energia i recursos (8,4%), la mobilitat sostenible (8,2%) i les indústries basades en l’experiència (6,8%).

Suport per accedir als ajuts

Des de l'Oficina l’Oficina Next Generation d’Acció, que es va posar en marxa a finals del 2021 per garantir l’accés del màxim nombre d’empreses a aquest fons s’han assessorat més de 1.500 empreses catalanes per accedir a convocatòries. Segons Acció, fins ara 126 empreses catalanes que han rebut l’assessorament de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ han aconseguit finançament: representen el 22,6% del total d’empreses catalanes que n’han obtingut.

A més, segons les dades de la Generalitat, actualment hi ha 5.000 inscrits al servei d’alertes personalitzades per conèixer les convocatòries que més s’adapten als seus projectes empresarials. El Govern també destaca el fet que s’han registrat més de 8.000 participants a les sessions organitzades per ACCIÓ per conèixer com accedir als fons Next Generation EU.