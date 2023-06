Antoni Daura assumeix la presidència del Montepio

L'assemblea anual del Montepio de Conductors ha escollit el llibreter i president de la UBIC Antoni Daura nou president, en substitució de Llorenç Juanola, que ha exercit el càrrec els darrers vuit anys. L’assemblea anual ordinària de l'entitat, que es va celebrar dilluns, va aprovar els comptes corresponents a l’exercici 2022, que han donat un resultat consolidat amb un benefici de 174.061 euros, dels quals 56.345 corresponen a la corredoria d’assegurances.

El Montepio recorda que Llorenç Juanola Foixench ha exercit el càrrec en uns anys difícils per a l’entitat, "que finalment es va poder reconduir". Actualment el Montepio "és una entitat completament sanejada i que l’any passat va completar la seva transformació de mutualitat a associació", expliquen fonts de l'associació. El 2021 es va crear la Fundació Montepio , amb la finalitat de potenciar tota l’activitat social i d’educació vial que du a terme el Montepio.

Juanola cedeix la presidència un cop completat el període reglamentari de vuit anys a Antoni Daura, que ja ocupava el càrrec de vicepresident. Malgrat que ja no formi part de la Junta directiva Juanola seguirà vinculat a l’entitat com a President de la Fundació Montepio.

Antoni Daura i Jorba és llicenciat en Geografia i Història, de professió editor i llibreter i que del 1997 al 2005 va presidir el Centre d’Estudis del Bages. I del 2010 al 2018 el Gremi de Llibreters de Catalunya. Actualment, des del passat mes de març també és president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), en substituir al càrrec Tània Infante, que hi va renunciar per incoporar-se a la llista electoral d'ERC per a les municipals de Manresa. Daura és també, des del 2019, membre del Ple de la Cambra de Comerç de Manresa. L’any 2020 es va incorporar a la Junta del Montepio i n’ha estat el vice-president des de l’any 2021.

Durant l’acte de relleu, el nou president de l'entitat va garantir "el compromís per seguir treballant en l’adaptació del Montepio als canvis del moment actual per garantir la seva solvència com a entitat referent a les nostres comarques”.