El 64% dels catalans assegura que opta per fer compravendes online per motius mediambientals, ja que ajuda a reduir la fabricació de nous productes i fomenta l'economia circular, segons conclou la tercera edició de l'estudi 'Pols Digital d'Adevinta, Informe sobre l'evolució i tendències en els hàbits de consum'. Concretament, les generacions més joves són les que aposten més per la compravenda per internet per aquest motiu, concretament la Z amb un 82% i la mil·lenista amb un 74%. En canvi, entre les generacions més grans aquesta opció baixa de forma moderada, amb un 57% en el cas de la generació 'baby boomer', i un 51% entre els més grans de 65 anys, segons l'enquesta feta a una mostra de 800 persones.

D'altra banda, el 57% dels catalans que consumeix online afirma preocupar-se per l'impacte mediambiental de les compres per Internet, un percentatge que entre la generació mil·lenista creix fins al 60%. La compra en línia i la posterior recollida de la comanda a la botiga és una de les solucions sostenibles més ben valorada, per un 39%, ja que es redueixen els desplaçaments i les emissions CO2. D'altra banda, el 20% de la població diu que no li preocupa l'impacte ambiental del comerç electrònic i el 23% es preocupa depenent de si els productes són nous o de segona mà. Amb tot, l'informe d'Adevinta -companyia propietària de Fotocasa, Habitaclia, InfoJobs, coches.net, motos.net i Milanuncios- conclou que les vendes al mercat de segona mà han augmentat un 4% el 2022, en comparació amb l'any anterior, segons dades de Milanuncios, que també mostra com el 84% dels enquestats opinen que els productes de segona mà són claus per al consum sostenible. De cara al futur, els 68% dels enquestats catalans modificarà els seus hàbits de compra per Internet en les pròxims tres anys, segons criteris mediambientals. Aquest percentatge puja fins al 75% en el cas dels mil·lenistes. Es tracta d'una tendència que ja es va notar l'any passat quan el 53% dels enquestats es van plantejar comprar regals de segona mà durant el Nadal per consumir de forma "més responsable i sostenible".