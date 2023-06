Les agències de viatges anticipen un estiu amb xifres "rècord" i confirmen la "recuperació total" del sector després de la pandèmia. Així ho ha indicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Jordi Martí, que ha detallat que esperen un 15% més de reserves en comparació amb l'any passat i, superar així els nivells del 2019. L'augment arriba tot i l'encariment del preu dels viatges, sobretot dels bitllets d'avió, que s'han apujat entre un 10 i un 15% respecte fa un any, segons ACAVe. Sobre la convocatòria d'eleccions el 23-J, les agències han assegurat que, de moment, no han registrat una frenada en les reserves, però admeten un augment "notable" de consultes sobre com anul·lar les vacances.

"Les vacances han passat a ser una prioritat pel consumidor", ha celebrat Martí, que ha assegurat que "la gent té ganes de viatjar" tot i el context macroeconòmic d'alça de preus. Pel que fa a les destinacions, ACAVe ha assegurat que a nivell internacional "han tornat amb força" les reserves cap a països asiàtics -Xina, Japó, Tailàndia o Vietnam- i el Pròxim Orient -Egipte i Jordània-, mentre que de l'Estat destaquen les Canàries, les Balears i la costa catalana i andalusa. Per primer cop, ressalten també els destins urbans, sobretot Madrid.

Viatges i reserves més cars

Segons una enquesta de la patronal, un 37% de les agències de viatges atribueixen l'alça de preus a l'encariment dels bitllets d'avió, sobretot per l'encariment del combustible i el fet que algunes rutes s'han hagut d'allargar per evitar passar per l'espai aeri d'Ucraïna. En segon lloc, ACAVe també ha destacat els "alts preus" dels hotels i, en menor grau, de la restauració i les excursions.

Per evitar "pujades de preu exagerades" les agències de viatges han notat que enguany els consumidors "són més previsors" i reserven amb més antelació. En aquesta línia, gairebé la meitat d'enquestats asseguren que la majoria de viatgers de l'Estat han fet la seva reserva amb més de dos mesos abans. Aquest patró de consum també s'observa entre els turistes estrangers que arribaran a l'Estat.

ACAVe ha avançat que veu "poc probable" que en el context d'inflació actual puguin haver-hi ofertes d'última hora. Pel que fa a destinacions més econòmiques per aquest estiu, la patronal ha destacat Albània, Bulgària, Marroc i Turquia.

De moment, no hi ha cancel·lacions pel 23-J

Les agències de viatges també han admès que, de moment, no han constatat cap frenada en les reserves amb motiu de les eleccions del 23-J ni tampoc cancel·lacions de viatges. Cal tenir en compte, però, que encara no s'han designat de manera oficial els membres de les meses electorals.

En canvi, ACAVe ha admès que sí que hi ha hagut més consultes sobre què fer en cas d'haver d'anul·lar les vacances i també sobre el procediment a seguir per sol·licitar un document que acrediti que es tenen unes vacances contractades -la Junta Electoral Central ha avalat que tenir unes vacances contractades abans del 30 de maig sigui acceptat com un motiu per no ser a una mesa electoral-. ACAVe ha demanat estendre aquest termini fins al dia que es notifiquin els membres de les meses.