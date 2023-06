Tres de cada deu municipis de la Catalunya central, el 29,4%, concretament, no compleix amb la despesa d'aigua que fixa el Pla de Sequera de la Generalitat. Amb tot, el 70,6% restant sí gasta per sota del topall d'aigua permès, de 230 litres per habitant i dia. Són dades fetes públiques aquest dimecres per l'Agència Catalana de l'Aigua. Al conjunt dels municipis de les conques internes de Catalunya, el percentatge de municipis que incompleixen la dotació d'aigua per la sequera puja fins al 36%.

L'ACA ha fet públic avui un llistat que recull informació sobre els consums d'aigua per municipi, habitant i dia, de les 634 poblacions que s'inclouen en les conques internes de Catalunya. És a dir, allàon n l’ACA té plenes competències, i que comprèn els cursos fluvials que neixen en territori català i desemboquen a la Mediterrània: les conques dels rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les rieres costaneres entre la frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia. La resta del territori català s'emmarca en les conques anomenades intercomunitàries, que inclouen rius que travessen vàries comunitats autònomes o més d’un estat com són el riu Ebre, el riu Segre, les dues Nogueres i el riu Garona. En aquesta demarcació, que ocupa el 48% de territori català, les competències de gestió són compartides amb l’Estat espanyol i l'única funció que hi exerceix plenament Catalunya és la de policia de les aigües.

A la Catalunya central, s'han facilitat dades més o menys actualitzades de 112 municipis, 79 dels quals compleixen amb les mesures adoptades per la Generalitat, i 33 no. Els incomplidors són Castellnou de Bages, Clariana de Cardener, Fonollosa, Montclar, Olius, Pinós, Puig-reig, Rajadell, Riner, Sant Salvador de Guardiola, Solsona, Abrera, Masquefa, Sant Esteve Sesorvires, Avià, Collsuspina, Gaià, Marganell, Moià, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Calaf, els Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Sant Quintí de Mediona, Veciana, Cabrera d'Anoia, Capellades, Carme, Mediona, Santa Maria de Miralles, La Torre de Claramunt i Castellfollit del Boix .

Amb tot, l'ACA recorda que les dades presentades "depenen de molts factors com la pròpia estacionalitat de població de cada municipi, l’escenari del pla de sequera en què es troba (si està en normalitat no les ha de presentar),la dimensió de l’entitat subministradora o la presència o no de grans consums de caràcter industrial". A Catalunya hi ha més de 1.400 entitats subministradores que donen servei als 947 municipis, la qual cosa "fa que encara sigui més complicat el càlcul en aquells casos en què en un mateix municipi hi hagi diferents operadors que gestionen l’abastament, cosa que passa, sobretot, en aquells que tenen moltes urbanitzacions disseminades pel seu territori", apunta l'agència. El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha apuntat que l'agència ha tardat a fer públiques aquestes dades justament per la "complexitat" del sistema de recollida, ja que la casuística dels municipis és molt variada: hi ha municipis amb amb elevats consums industrials i n'hi ha amb potents indústries ramaderes, per exemple.

L'agència també apunta que de les 18 "unitats d'explotació" que fixa el pla de sequera (els municipis del territori central s'agrupen en les unitats Anoia-Gaià, Aqüífer Carme-Capellades, Capçalera del Llobregat, Embassament del Llobregat, Embassament Ter-Llobregat, Capçalera del Ter i Mig Llobregat), les dels millors ratis de compliment de dotacions per municipi són, en general, les associades als embassaments, on predominen les xarxes supramunicipals i, en general, els municipis són de mida més important.

Entre els motius de l'excés d'aigua consumida pot haver, apunta Samuel Reyes, les fuites, que poden donar-se en pobles "amb una xarxa de distribuicó molt antiga", diu el director de l'agència, que posa Cabrera d'Anoia com a exemple d'aquest cas. El Govern va aprovar dimarts una línia de subvencions dotada amb 50 milions d'euros per als ajuntaments per ajudar-los a reparar la xarxa de subministrament. Amb tot, l'ACA ja ha fet arribar al conjunt català noranta cartes en format de requeriment perquè els ajuntaments donin explicacions i aclareixin els motius de la despesa elevada. A més, ha obert 32 expedients, però no s'han aplicat sancions. "No tindria sentit" fer-ho, diu Reyes, quan hi ha municipis "que no estan passatn les dades". El 8% del total d'ajuntaments de les conques internes no estan facilitant informació.