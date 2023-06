La Cambra de Manresa proclama setanta candidatures d'empreses

La Junta electoral territorial núm. 7 de les eleccions camerals, a la qual es troba adscrita la Cambra de Comerç de Manresa, ha proclamat 70 candidatures presentades per sufragi dels electors i les electores, de les quals 6 s’han declarat electes en ser el nombre de candidatures igual al nombre de vocalies a cobrir. Pel mateix motiu, les 4 candidatures presentades a proposta de les organitzacions empresarials també s’han declarat electes.

Les candidatures electes són les de les empreses Torné Tèxtil SL, A. Raymond Tecniacero. Maxion Wheels España SLU, SA de Recambios y Automoción, Ausacorp SL i Itziar Serrano Pobos. Quant a les candidatures presentades per les organitzacions s'han declarat electes, a proposta de PIMEC, les d'Esteve Pintó Bascompte, Eugènia Vila Vilaró, Carles Pons Viñeglas i Elvira Garcia Vilanova.

A les eleccions camerals, les candidatures s'estructuren en grups i categories, que conformen l'estructura organitzativa que permet la classificació del cens de cada cambra segons el pes dels diferents sectors econòmics. D'aquesta manera, la resta de candidatures que seran elegibles a la Cambra de Manresa en el procés que tindrà lloc el proper mes de setembre són CT Bilbilis SA i Navingrat (grup 1); Ausa Center SLU, Joaquim Coll Amigó, Fundació Ampans i Planxisteria Industrial M. Vidal SL (grup 2); Difoprint, Fundació Ampans i Catalana de l'Adhesiu SL (grup 4); Casals Cardona Industrial i Fundació Ampans (grup 5); Carles Badia Bosch, Fundació Ampas i SAT 4768 Masias de Avinyó LTDA (grup 7); Bricdeu 10, SL, Constructora d'Aro SA, Fundació Ampans i Obrallar 2000 SL (grup 8); Efienergia SL, Fundació Ampans, Llibreria Sobrerroca SL, Som Prevenció SL i Supermercados Llobet SA (9B); Comercial Juanola SL, Fundació Ampans, Llibreria Sobrerroca SL, Llibres Parcir SL, Naturnostra SL, Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i ITCO Solucions SL (9C); Fundació Ampans, Gergar i Kurdesal SL (10); Bytelcom Serveis en Telefonia SCP, Excavacions Vilà Vila SA, Mútua Manresana Mutualitat de Previsió Social i Tespac Operador de Transports SL (11); Banc de Sabadell SA, Cariat 7 Societat d'Agència d'Assegurances SL, Corredoria d'Assegurances Santasusana SA i Mútua Manresana Mutualitat de Previsió Social (12); Albañilería y Contratas SL, Atenció Dental Manresa SLP, Esther Barranco Nicolàs, Finques Passeig SL, Fundació Ampans, Improbages SAU, Inmobiliaria La Bolsa de la Vivienda de Manresa SL, ITCO Solucions SL, Mutilhabit 2013 SL, Mútua Manresana Mutualitat de Previsió Social i Navingrat SA (13A); Atenció Dental Manresa SLP, Canals i Borrell SL, Fundació Ampans, SA de Ingeniería Lárix, Som Prevenció SL i Supermercados Llobet SA (13B); i Atenció Dental Manresa SLP, Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològic SL, Fundació Ampans, ITCO Solucions SL, Som Prevenció SL, Supermercados Llobet SA (14A).

Les eleccions camerals seran el proper 20 de setembre de forma presencial i des de cinc dies abans amb mitjans telemàtics. Hi ha diferents formes d'accedir a l'òrgan de direcció de les cambres. La primera és per votació, i es determinarà entre el 15 i el 20 de setembre, i servirà per ocupar un mínim de dos terços de les vocalies. La segona, serà per aportació econòmica, en les denominades 'cadires de plata'. La tercera és a proposta de les patronals, Foment i Pimec, a qui se'ls reserva un 10% dels llocs.

L'empresària i exregidora de l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra des del juny del 2019, ja ha manifestat la voluntat de revalidar el càrrec si és escollida per al ple cameral, al qual opta amb les empreses Navigrat i Sobrerroca.