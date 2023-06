Roger Noguer, president de PIMEComerç Catalunya Central: «El comerç ha d’abandonar el relat emocional»

Nascut a Vic el 1977, Roger Noguer és, des de començaments d'any, el nou president de la sectorial de comerç al territori central de Pimec. Substitueix al càrrec Joan Vila, que va deixar l'entitat per iniciar una carrera política amb Impulsem que l'ha dut a formar part de l'equip de govern de Manresa. Format en comunicació i relacions públiques i especialista en estratègia i creació de continguts per empreses, Noguer és gerent de la Federació Vic Comerç des de l’any 2014. Abans ho va ser de Centre Vic, l'associació comercial del nucli històric vigatà. «Ens vam federar les associacions locals, que és el pas que ha de fer Manresa», recomana.

De Vic. Coneix ja bé el territori a banda d'Osona?

M’hi estic posant. He visitat Berga, ara Manresa, més endavant Igualada. He d’anar coneixent la realitat de cadascun dels territoris, encara que moltes són compartides. La meva intenció és augmentar la comunicació entre els gerents i dinamitzadors de les associacions de comerciants. Hem de reforçar aquestes figures.

Té ja feta una diagnosi del que li cal al comerç de la Catalunya central?

Sí, és clar. Fa temps que estem en moments de canvis constants. Però de canvis n'hi ha hagut sempre i sempre els hem pogut fer front. El que tenim ara són reptes molt grans, probablement els més grans des de l’existència del comerç tal i com l’entenem ara, com la qüestió del relleu generacional, la falta de personal, l'augment de costos... Hi ha problemàtiques compartides, i llavors n'hi ha de territorials, vinculades als entramats urbans de Manresa, de Berga, de Santpedor, també d'una part del centre de Vic... Hi ha espais que s’estan desertitzant, perquè no són habitables, i si no hi ha habitatge no hi haurà comerç. S’ha de treballar per intentar transformar d’una manera integral aquests centres urbans.

Aquesta és feina de les administracions.

Sí, i el que hem d'intentar des de Pimec és ajudar que hi hagi aquest procés de recuperació, i fer-ho de la mà de les associacions del territori, participant en tots els fórums on es parli de comerç. Hem de recuperar la vida als centres urbans i fer-ho abans no sigui massa tard, perquè podem arribar a punts de no retorn. Cal fer pressió als ajuntament i a les administracions, perquè compartim el neguit. Una altra qüestió que ens preocupa a Pimec són els plans de mobilitat. Anem cap a ciutat més pacificades, sostenibles, però s’ha de procurar que siguin ciutats accessibles amb cotxe almenys fins a l'entrada als centres urbans, on hi ha la vida comercial.

Què ha de fer el comerç local per afrontar la competència de les grans cadenes?

Hauríem de poder-hi competir-hi amb igualtat de condicions, que no sempre són les mateixes. Com passa també amb el comerç electrònic. Però més enllà d’això, que ja esta molt dit, el que hem de fer és evolucionar el relat. Ja fa molt temps que s'ha instaurat al comerç local el del factor emocional com l’argument de venda principal: si no em compres, faràs que tanqui. Això traspassa la responsabilitat al client, i el cert és que tenim altres relats més potents per oferir, basats en la seducció, en el producte, el servei, l’assessorament, la personalització. És el que hem de reforcar, perquè això es el que ens ha anat bé tota la vida. Hem de posar per davant la part experiencial, i ajudar el nou relat a enganxar les noves generacions, que no hi connectem. Tampoc podem competir amb el relat del preu, perquè la gran superfície i l’ecommerce hi tenen la guerra guanyada. El petit comerç ha de mantenir els seus preus, els seus marges i la seva línia de negoci de sempre. Quan el comerç es posa nerviós perquè no ven i ha de tirar dels descomptes permanents s’està perjudicant a mig-llarg termini, perquè retalla marges i mal acostuma el client.

Però hi ha molta pressió dels grans operadors. Amb el Black Friday, per exemple.

Aquesta és una iniciativa que ja té desgast, i el petit comerç s’adona que perjudica la campanya de Nadal. És un concepte estrany, que s’ha instaurat liderat per les grans cadenes. Però no hem d'incorporar totes les estratègies de la gran distribució.

I es pot sobreviure sense intentar competir-hi?

El petit comerç ha de trobar el seu propi camí. De la gran distribució pots aprendre coses com el servei post venda, les estratègies de marqueting, fins i tot els visuals de les botigues, però s'ha de dimensionar en la pròpia realitat. El comerç ha d’intentar ser contracultural en relació a la gran distribució.

Diria que és un moment critic per al comerç?

Si s’allarga en el temps el moment d’incertesa global, que provoca costos agreujats, si no hi ha relleu generacional, si no es recupera la cultura de l'emprenedoria, sí que serà crític, però ara mateix es reversible, salvable. Patronal i administracions hem de fer un treball important per fer-ho possible.

Sobre la manca de relleu, en què poden incidir?

Va lligat a la manca de cultura d’emprenedoria. Tenir comerç implica sacrificis que potser les noves generacions no estan disposades a assumir.

Diu que es perd la cultura emprenedora. Sorprèn quan el discurs sobre l'emprenedoria s'imposa en el relat econòmic.

Sí que s'està perdent al comerç. Durant la crisi del totxo es capitalitzava l'atur per crear una botiga, però avui ja no passa. Es busca més seguretat, garanties. És cert que de vegades fa falta acompanyament en el pla de negoci, afavorir accedir a les eines que ja tenen les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments o Pimec.

Els que obren negocis comercials són els nouvinguts.

Sí, i estan preservant el comerç de barri, però a compte d’una amplitud d’horaris espectacular, per un factor cultural. Al comerç d’aquí això és diferent, perquè es busca la conciliació. El comerç nouvingut s'ha de veure com una oportunitat. Potser no els expliquem com funciona una botiga amb el model català. Ara tenen una forma diferent de treballar, fins i tot quant a la distribució de producte o al tractament de l’aparador. Han d'assimilar com és el nostre model, com ja ho està entenent el col·lectiu xinès. Però és un procés que cal fer de la mà dels ajuntaments, explicar-los que per a ells aquesta és una oportunitat doble de negoci, perquè molt d’aquest comerç nouvingut està orientat a les seves pròpies comunitats d’origen, i si s'adapten al model català els serà més fàcil captar també client local i duplicaran així la seva oportunitat de negoci. Hem d’intentar aconseguir que ningú no se senti estrany als comerços. No hem d’aixecar barreres comercials.

Un vigatà com a responsable de la sectorial de comerç de la patronal al Bages. Com porta la històrica rivalitat territorial?

Sempre hi ha d’haver una rivalitat sana, però el que ens interessa a tots és un comerç fort: a Vic, a Manresa, a Igualada, a Berga... No va millor una ciutat si l’altra va pitjor, això no són vasos comunictants. El nostre territori aporta un contrapès important a l’oferta de l’àrea metropolitana i hem de treballar conjuntament per fer-hi front. El que em proposo és treballar de manera compartida i fer campanyes conjuntes. És cert que sempre ens hem mirat d’esquena, però tenim una oportunitat de construir una aliança. El territori és compacte i treballaré en aquesta direcció. A més, crec que Vic pot ajudar Manresa a crear una federació de comerciants, perquè no és normal que Manresa tingui catorze associacions a la ciutat. A Vic ens va reforçar molt el fet d'agrupar-nos. Si t'ho mires així, potser la competència no és entre territoris sinó a dins mateix de Manresa, que té fragmentat el sector.