Les notícies i les dades són encoratjadores. En el primer quadrimestre de l’any, Espanya va rebre 20,9 milions de turistes; aquesta xifra es compara amb els 21,3 milions que van visitar el país en el mateix període del 2019, l’any del rècord històric de visitants, amb 83,5 milions. Va ser l’any prepandèmia, en què només un país, França, ens va superar com a destí. El 2022, del gener a l’abril van visitar Espanya 15,8 milions d’estrangers.

L’optimisme preveu un estiu de rècords. Des d’empreses hoteleres s’esperen ocupacions que vorejaran el 100% a l’agost a tota la costa mediterrània i les illes Canàries, principals destinacions del país. Aquells que predeien fa dos anys -començant per notables hotelers- que es trigaria uns quants anys a recuperar les xifres del 2019 han errat. Per sort per a ells. La pandèmia de coronavirus queda en el record com un malson, ja llunyà.

Els tambors del pessimisme que van tornar a agitar els mercats turístics internacionals amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna també s’han oblidat. El dessagnament que està suposant la guerra iniciada per Vladímir Putin ha deixat de repercutir en els plans de viatges. Les conseqüències econòmiques, una vegada sembla controlada l’alça de la inflació i s’ha temperat la pujada de tipus d’interès, tampoc influeixen en els plans vacacionals. Els préstecs al consum continuen tan vigents com abans.

Raúl González, CEO del grup Barceló, va comentar en una reunió informativa a Madrid: «La demanda respon al preu que li demanis». Va especificar que les tarifes en el sector hoteler des del 2019 han pujat el 20%. «Els consumidors [clients] prioritzen viatjar a altres partides de despeses que sí que retallen», va assenyalar. Segons estadístiques de l’INE, el preu mitjà per habitació d’hotel l’abril del 2022 va ser de 96,4 euros, davant els 104,89 euros d’aquest any, el 8,8% més. Gabriel Escarrer, conseller delegat de Meliá, va qualificar de «memorable» la temporada d’estiu del 2022. Les previsions del grup per a aquest any són «molt bones», va indicar. No quedaran adjectius per definir-ho si res es torça.

Un tret interessant d’Espanya és la diversitat a la recepció de turistes per nacionalitat. Aquesta és la classificació, en milions, en els primers quatre mesos, segons les estadístiques de Frontur:

1. Regne Unit 3,94

2. França 2,78

3. Alemanya 2,67

4. Itàlia 1,22

5. Països Baixos 0,97

6. EUA 0,85

Els britànics són els primers visitants a Andalusia, Múrcia, les Canàries i el País Valencià; els francesos són els primers a Catalunya, el País Basc, Aragó, Cantàbria, les dues Castelles, Navarra i La Rioja. De Portugal són els visitants més importants a Extremadura, Astúries i Galícia. Els alemanys es reparteixen per tota la costa, però són líders a les Balears. I els nord-americans? Són els estrangers que més trepitgen la Comunitat de Madrid. El 84% arriba amb avió, i el 14,5%, per carretera. Les aerolínies viuran el seu millor any des del 2019. L’augment dels preus no ha afectat la demanda.

Es recupera la demanda i creix l’oferta. Qualsevol viatger té avui desenes de maneres d’allotjar-s’hi. Des dels tradicionals hotels fins al couchsurfing, que permet ocupar per un preu mòdic sofàs en vivendes amb els seus amfitrions. Es propaguen a Espanya els càmpings de luxe horitzontals ja establerts en altres països europeus i la fórmula Airbnb està estesa per tot el planeta. Són multitud el nombre de mitjancers a la web facilitant el mercat més lliure que existeix. Buscar, comparar i triar. Amb tarifes canviants diàriament. Per a aquells que no vulguin allotjar-se enlloc, queda el recurs de la caravana, amb preus que oscil·len dels 100 als 200 euros al dia de lloguer.

I els espanyols, on viatgen? Les preferències no han variat amb el pas del temps. El 50% es reparteix entre França i Portugal, i el 8,7% es dirigeix cap a Itàlia. Després: el Regne Unit, Alemanya, el Marroc, Andorra i els EUA. Això no és obstacle perquè continuïn tenint èxit agències especialitzades en aventures de tipus molt diferent que van des de fer senderisme a Geòrgia fins a baixar a la vall del Colca, al Perú. Turquia, un dels destins internacionals que més ha crescut en els últims anys arreu del món, continua atraient cada vegada més viatgers. A ningú se li ha escapat la promoció en diferents mitjans que porten a terme països com ara Albània i Montenegro.

Es constata la recuperació extraordinària del sector de l’economia espanyola més important: el turisme. Genera riquesa i ocupació. La seva gestió continua sent fonamental per evitar que la gallina dels ous d’or de la nostra economia deixi de ser-ho.