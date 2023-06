En moments en què la política de partits està donant un espectacle difícil d’entendre, en què a l’Estat s’estan imposant opcions reaccionàries que no auguren res de bo per a l’economia, en què la gent vota amb el ventre i no amb raonaments freds és d’agrair que algú continuï al peu del canó pel bé comú. En el cas de Catalunya, fa anys que el President Pujol afirmava que el país s’havia salvat per la industrialització i la llengua a finals del segle XVIII. Ara, en una conjuntura històrica difícil en què l’Estat continua practicant l’ofegament fiscal i d’inversions i s’albira una ofensiva brutal contra el català, la frase torna a tenir tot el sentit.

Per això, algunes notícies de la darrera setmana amagades darrere de molt de soroll de la politiqueria, són clarament esperançadores. Primer, la presentació del nou hub financer creat per la Generalitat a les plantes superiors de l’edifici de la Borsa de Barcelona on s’ubicaran projectes en àmbits com fintech, finances sostenibles, capital risc o ciberseguretat. En aquest sentit avancen les converses amb el gestor de la borsa suïssa i de la Borsa de Barcelona per tal que divisions tecnològiques de la companyia s’implantin a Barcelona. La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, s’ha reunit a Zuric amb Jochen Dürr, gestor de la borsa suïssa del grup Six, per tal de parlar-ne.

En paral·lel, la companyia alemanya d’aviació Lufthansa situarà a Barcelona un hub que crearà 300 llocs de treball i desenvoluparà noves solucions tecnològiques per al sector aeronàutic. Es tracta d’un projecte estratègic per a l’ecosistema tecnològic del país. L’anunci del nou hub digital l’ha fet el conseller Roger Torrent juntament amb Christian Spannbauer, dirigent de Lufthansa, i Jordi Griful, de l’empresa catalana Quantion, que compartirà l’aterratge, mai tan ben dit. Un cop més l’agència Acció de la Generalitat ha estat al darrere de l’operació.

Aquesta setmana també hi ha hagut el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia pel 2025. Serà una oportunitat d’anar desplaçant l’atractiu turístic cap a àmbits menys estacionals i d’alt valor afegit. Els productes de la terra i la seva transformació en derivats agroalimentaris o en gastronomia als restaurants són un dels pilars de l’economia de la identitat, la que no és deslocalitzable.

Com a epíleg d’aquestes notícies econòmiques la consellera Mas ha anunciat que l’economia catalana creixerà l’1,7% el 2023 i el 2,2% el 2024, però ha obert la porta a modificar la xifra d’enguany a l’alça. I ha tornat a carregar, i mai ho farem prou, contra el finançament «injust» de Catalunya i ha criticat el «diferencial inacceptable» entre la xifra d’execució d’inversions de l’Estat (36%) i la Generalitat (85%) a Catalunya.

Pel que fa a la llengua, el Govern ha aprovat l’avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual a Catalunya. És una llei de país, que servirà per promoure el català i el sector audiovisual. La nova normativa amplia les mesures per garantir l’ús normal del català i l’aranès als mitjans de comunicació audiovisuals. El projecte de llei dona resposta als reptes derivats de la coexistència de l’audiovisual català amb l’audiovisual d’abast espanyol i internacional, i vol expandir el model de sistema audiovisual mixt (publicoprivat) de Catalunya a les noves formes de comunicació digital.

La llei promou l’oferta de continguts audiovisuals en català i occità, aranès a l’Aran; la prestació de serveis públics audiovisuals com a vertebradors del territori; el finançament i la sostenibilitat del sector audiovisual de Catalunya; l’afirmació de Catalunya com a factoria de continguts audiovisuals d’excel·lència i atractius, i la producció d’una informació i uns continguts d’interès local plurals i de qualitat.

Al mateix temps s’han ampliat les mesures per garantir l’ús normal del català i de l’aranès als mitjans de comunicació audiovisual, no solament en la programació dels serveis lineals de comunicació audiovisual públics i privats (ràdio i televisió) sinó també en els catàlegs dels serveis a petició, a més de fomentar-ne l’ús en l’àmbit digital i de les xarxes socials, establir mesures de foment, promoció i protecció per a continguts en aquests idiomes i de protecció dels drets lingüístics en els sistemes operatius i els equips de consum.

Com deia al començament, en aquest cas hi ha molt soroll, però també hi ha nous. Mentre el soroll de la política de baix vol omple l’espai públic i, com a conseqüència, augmenta la desafecció dels ciutadans o la seva reacció visceral, una colla de servidors públics, des dels treballadors fins als polítics amb responsabilitats, estan treballant per a la reindustrialització de Catalunya i per la seva llengua.