La Comissió Europea (CE) ha proposat repartir 81 milions d'euros entre els productors agrícoles de l'Estat afectats per la sequera, la inflació i altres distorsions del mercat. El nou paquet d'ajudes sortirà del pressupost de la política agrària comuna (PAC) i mobilitzarà un total de 330 milions d'euros en 22 estats membres, segons ha informat aquest dilluns l'executiu comunitari. Espanya, amb una quota de gairebé el 25%, serà el país que més ajudes rebrà, davant d'Itàlia (60,5 milions d'euros), França (53 milions d'euros) i Alemanya (36,7 milions d'euros). A més, els estats podran multiplicar per tres aquestes ajudes amb recursos nacionals. En el cas de l'Estat, doncs, el Govern espanyol podria impulsar subvencions per 245 milions d'euros.

Els pagaments s'haurien de fer abans del 31 de desembre del 2023 i els països estan obligats a informar la Comissió Europea dels criteris que s'han fet servir per al repartiment. A banda d'aquesta mesura de suport, Brussel·les ha proposat avançar el pagament de certes ajudes vinculades a la PAC perquè els productors agrícoles puguin rebre finançament més aviat.