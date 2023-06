El govern espanyol ha autoritzat aquest dimarts les comunitats autònomes i entitats locals a dotar-se de noves eines per "limitar i ordenar" el sector de les VTC per raons mediambientals o de gestió de trànsit, segons ha explicat la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño. És una de les mesures incloses en la pròrroga del reial decret llei aprovat per l'executiu per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna, entre d'altres. També hi consta l'aposta per la declaració del taxi com a servei públic acompanyada de requisits "més exigents" i que els titulars del VTC siguin propietaris o arrendataris dels vehicles durant un període superior de tres mesos.

Segons ha detallat Calviño en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en el reial decret també s'inclou un augment de les exigències per a la reducció de les emissions de CO2. Aquestes són només algunes de les mesures que inclou el text de més de 300 pàgines i que incorpora la pròrroga d'altres mesures aprovades fa mesos com els descomptes del 30% dels abonaments i títols multiviatges de transport públic a les comunitats que ho complementin amb un altra rebaixa fins arribar a la meitat del preu del bitllet. La incorporació de l'autorització a les comunitats autònomes i entitats locals per regular les VTC en els seus àmbits geogràfics era una de les demandes del sector del taxi que en els últims dies ha mantingut diverses trobades amb representants del Ministeri de Transports i Agenda Urbana, un cop es va fer pública fa poques setmanes la sentència del TJUE que desestimava la limitació 1/30 de l'AMB. Tot i així, la resolució també deixava la porta oberta a requerir una doble autorització, com en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, "si és necessari per a la bona gestió del transport" i sempre que sigui amb "criteris objectius" i "sense arbitrarietats". En canvi, segons els taxistes, la sentència del TJUE podia portar les VTC a desenvolupar la seva activitat en zones com la costa en ple període de vacances d'estiu si les entitats locals no podien regular-ho.