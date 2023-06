Eurecat Manresa acull aquest dijous, de 9 del matí a 6 de la tarda, un esdeveniment per presentar noves metodologies innovadores que donen resposta als reptes en el desenvolupament i la implementació d’acers d’alt rendiment en sectors com l’automoció i el transport, entre d’altres.

Es donaran a conèixer solucions per avaluar i determinar propietats crítiques en aquest àmbit, com el rendiment a la fatiga i la tenacitat a la fractura, 'l’edge-cracking', la fragilització per hidrogen i nous models per predir les propietats mecàniques en els processos de disseny i conformat de peces, que contribueixen a optimitzar el desenvolupament de nous metalls d’altes prestacions i a garantir la seva aplicació segura en el disseny de productes d’alt valor afegit.

L’esdeveniment, organitzat conjuntament pels projectes europeus ToughSteel, Crystal i MiPre, tindrà la presència d’investigadors i empreses com SSAB Europe, Forvia Faurecia, Benteler Group, MW Italia, Stellantis, Seat S.A. i ArcelorMittal Maizières.