La prohibició temporal de pujar patinets elèctrics al transport públic s'allarga fins a la tardor. En principi el veto acabava el pròxim 1 d'agost, però l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha apostat per allargar-lo tres mesos mes, fins el 31 d'octubre, per tal que el grup de treball trobi una proposta definitiva per regular l'accés dels vehicles de mobilitat personal. L'ATM va prohibir els patinets elèctrics al transport públic l'1 de febrer, després que un dels aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. Incomplir la mesura suposa una sanció de fins a 200 euros.