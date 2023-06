Les treballadores de la cadena Cal Moliné de l’establiment del passeig de la Indústria de Berga estan en vaga indefinida els caps de setmana i festius des del 29 d’abril i de moment no hi ha data de resolució de la protesta.

Segons el sindicat CGT, el conflicte laboral de la botiga berguedana, que té treballadores, ha sorgit perquè no tenen un calendari laboral que els permeti conciliar la vida laboral i la personal, i per poder disposar d’un cap de setmana lliure al mes i d’un dia personal. També reclamen un augment salarial, perquè «des del 2020 la pujada de sous del col·lectiu de treballadores de fleques no arriba al 2% mentre que la inflació suma més del 15% d’augment».

El sindicat afegeix que les treballadores també denuncien «maltractament i repressió sindical arran que la CGT va guanyar les eleccions sindicals a l’establiment on ara hi ha el conflicte». També explica que, malgrat els intents de Treball i de la CGT d’arribar a un acord, l’empresa «s’ha negat rotundament a acceptar cap proposta de les vaguistes, incloses les que pràcticament no els suposaven inversió econòmica».

Davant l’estancament de les negociacions, les vaguistes mantenen les protestes, que ja fa setmanes s’han estès per diferents establiments Cal Moliné i Forn Oriol, propietat de la mateixa empresa, situats a Manresa, Berga, Sallent, Navàs i Barcelona, i que majoritàriament han consistit en piquets informatius i crides al boicot a aquests establiments no comprant-hi mentre duri la vaga. El sindicat no confia que el conflicte es pugui resoldre aviat per «l’enrocament de l’empresari» i perquè «la vaga ha estrenat la caixa de resistència confederal, que és un fons d’ajuda, aprovat al Congrés, que la CGT Catalunya va fer a Sallent el gener passat».

Cal Moliné va néixer el 1927 a Navàs, el 1988 va obrir un segon establiment a Manresa i a partir d’aquí s’ha anat expandit amb l’obertura de botigues a Sallent, Berga i Barcelona, també amb el nom de Forn Oriol, que sumen gairebé una vintena d’establiments i més d’un centenar de treballadors.

Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb responsables de l’empresa de Cal Moliné i no ha estat possible.