La Unió Empresarial de l’Anoia ha presentat aquest dijous l’estudi «Radiografia empresarial de la dona», una enquesta elaborada per la comissió UEA Inquieta de la patronal que posa el focus en la situació laboral i professional de la dona directiva, empresària i professional de la comarca. Segons aquest estudi, el principal fre al desenvolupament de la carrera professional de les directives de l’Anoia és la falta de conciliació familiar i laboral (així ho considera el 32,4%). De fet, la tipologia de jornada més habitual, amb el 61,1% dels casos, és la partida.

L’informe també esmenta altres problemàtiques que impedeixen el ple desenvolupament professional de les enquestades, com els sostres de vidre, la discriminació salarial, el retard de la maternitat, el sostre de ciment, la manca de referents i la preferència per a la contractació d’homes en lloc de dones en certs treballs. Entre les autònomes el fre més esmentat és la falta de conciliació familiar i laboral (60,6%), seguida del sostre de vidre (33,3%).

L’enquesta radiografia la presència de les dones en llocs de decisió a les empreses de la comarca. Així, a partir de les dades de 3.166 empreses, 742 dones ocupen càrrecs directius al comerç; 515 a la indústria manufacturera, 476 al sector de la construcció. En conjunt, el 29,6% dels càrrecs directius a la comarca de l’Anoia, l’ocupen les dones. Pel que fa la presència de dones entre les persones treballadores autònomes a la comarca, són un total de 3.346 autònomes, de les quals 1.034 pertanyen al sector del comerç; 752 al de la construcció i 656 a activitats immobiliàries.

Segons l’enquesta, els àmbits que apleguen una major proporció de dones amb poder de decisió són Administració i finances (52,8%), Direcció general (48,1%), Recursos humans (39,8%) i Màrqueting, vendes o comercial (38,9%). L’estudi també plasma que tres quartes parts de les empreses amb dones empresàries o directives operen principalment en l’àmbit nacional/local (75,9%) i la resta, el 24,1%, en l’àmbit multinacional. A més, en 9 de cada 10 empreses es fa formació a les persones treballadores, amb caràcter de vegades voluntari i de vegades obligatori (46,5%) o bé voluntari (40,4%). Entre les treballadores autònomes, el 87,9% es forma. Les principals polítiques d’igualtat que apliquen les empreses són reunions de treball dins de l’horari laboral (83,3%), l’horari de treball flexible (74,1%), l’accés igualitari a la formació proposada per l’empresa (66,7%) i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones per accedir a promocions internes (63,9%).

Entre d'altres dades que presenta l'estudi figura que gairebé dues terceres parts d’empreses amb dones empresàries o directives (63,0%) apliquen polítiques d’igualtat amb l’objectiu de promoure la presència de dones en càrrecs directius o de decisió. D’aquestes, un 70,0% consideren que han contribuït a la millora dels resultats empresarials, un 19,1% no ho saben i només un 10,3% creuen que no. Entre les que consideren que les polítiques d’igualtats han dut a millorar els resultats, un 64,9% ho atribueixen a la millora en els resultats comercials, un 47,9% a una major innovació i obertura, un 43,8% a una major capacitat per atraure i retenir talent i un 41,7% a una millora de la reputació de l’empresa. En poc més d’una tercera part de les empreses (35,2%) hi ha alguna mena de compromís formal i per escrit, per part de la direcció de l’empresa, on es manifesti la igualtat com a principi estratègic de la companyia. En 6 de cada 10 empreses (60,2%) amb empresàries o directives hi ha un protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.

D'altra banda, el 15,2% de les treballadores autònomes han establert alguna mena de compromís formal i per escrit amb els clients on es manifesti la igualtat com a principi estratègic de la seva actuació. En canvi, només el 3,0% de les treballadores autònomes disposa d’un protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.

l’informe també exposa els reptes que pendents per assolir la plena igualtat i reduir l’escletxa de gènere: per una banda, apropar les professions STEM a les noves generacions; promoure la visibilitat de referents femenines; treballar l’autoestima; proporcionar a les dones empresàries, directives i professionals, punts de trobada i escenaris per establir relacions professionals, i que legalment, s’ha de continuar treballant en la penalització de les conductes discriminatòries dins les empreses. Mesures com el registre retributiu per reduir l’escletxa salarial, la implantació dels plans d’igualtat, l’equiparació de permisos de maternitat i paternitat.

L’acte de presentació de l'enquesta ha comptat amb l’assistència de Carlota Carner, regidora de Governació, Habitatge, Igualtat, LTGBIQ+ i Universitats de l’Ajuntament d’Igualada i per Lidia Devant, subdirectora general de la Direcció de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment a la presentació de les conclusions de l’estudi, s’ha realitzat una taula rodona que ha comptat amb la participació de dones empresàries i directives de la comarca de sectors fortament masculinitzats: Núria Grau, gerent d’Unic Rentals; Carme Pros, CEO del grup TG DX; Elena Carballo, directora de recursos humans a HMS Networks; les quals van exposar els reptes durant la seva carrera professional, les polítiques d’igualtat implantades per les seves empreses, i també, un missatge per a les futures generacions.

La presentació ha estat realitzada per part de dues tècniques de la Unió Empresarial de l’Anoia i membres d’aquesta comissió (Pilar Moreno, responsable de formació i Bet Altarriba, responsable de comunicació i màrqueting de la patronal anoienca) i ha comptat amb l’assistència d’una trentena de professionals de la comarca.