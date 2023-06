L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha caigut més d'un punt al juny a l'Estat i s'ha situat en l'1,9%, segons l'indicador avançat publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, l'IPC encadena dos mesos consecutius de descensos i ha registrat la variació interanual més baixa des de l'abril del 2021, és a dir, pràcticament dels últims dos anys. El descens s'atribueix sobretot al comportament del preu dels carburants, l'electricitat i els aliments, que fa un any estaven disparats per l'impacte de la guerra a Ucraïna. La inflació subjacent ha baixat fins al 5,9%, el nivell més baix de l'últim any. Pel que fa a la variació mensual, els preus s'han apujat un 0,6% respecte del maig.

Els preus, per tant, s'han situat un 1,9% més cars que fa un any. Cal tenir en compte, però, que la comparació es fa amb el juny del 2022, quan l'IPC es va disparar fins al 10,2% a l'Estat, el tercer registre més alt de la sèrie històrica. Això explica que alguns preus encara estiguin disparats respecte d'abans de l'esclat de la guerra. Pel que fa a l'IPC subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia, la baixada fins al 5,9% suposa registrar quatre mesos consecutius de baixada. Quan aquest indicador se situï per sota del 5,5%, el govern espanyol eliminarà la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics. L'INE publicarà a mitjans de juliol les dades definitives de l'IPC del juny i aleshores també es coneixeran les xifres per comunitats autònomes. A Catalunya, al maig la inflació va baixar set dècimes, fins al 3,2% i es va moderar després del lleuger repunt de l'abril.