L'empresa d'entregues ultraràpides a domicili Getir ha comunicat a la plantilla que té la intenció de presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per als 1.500 empleats que té a l'Estat. La companyia s'ha reunit amb representants de la plantilla per exposar la situació aquest dijous i ara tindrà un mes per negociar els acomiadaments. "Getir farà els millors esforços per esgotar qualsevol via que pugui sobrevenir durant la negociació", han assegurat fonts de l'empresa, que no ha especificat si la intenció de la companyia és marxar d'Espanya. L'empresa amb seu a Istanbul proposava entregar compres amb 10 minuts de tot tipus de productes. Fundada al 2015, s'ha estès a ciutats de l'Estat com Madrid, Barcelona o València.