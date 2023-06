La santfruitosenca TecnoConverting Engineering ha ampliat les seves instal·lacions al polígon de Sant Isidre de la població bagenca, i de disposar d'una superfície de 3.000 m2 ha passat a 10.000 m2. L'ampliació permetrà a l'empresa del sector del tractament d'aigües "incorporar noves línies de producció i millorar de manera significativa els seus processos de fabricació, amb l’objectiu d’incrementar l'eficiència i reduir els temps de producció dels seus equips", afirmen responsables de TecnoConverting Engineering. Aquesta millora farà possible "satisfer amb rapidesa les necessitats dels clients i oferir solucions de qualitat", afegeixen, i contribuirà a consolidar "encara més la seva posició com a empresa de referència en el sector de l’aigua".

Amb més de 18 anys d'experiència en el sector, TecnoConverting Engineering s'ha consolidat com una empresa referent en el tractament d'aigües oferint solucions d’enginyeria i fabricació pròpia dels seus equips. Té clients tant nacionals com internacionals i l’empresa disposa d'oficines a França, Portugal i la República Txeca, a més de les Sant Fruitós de Bages, on hi ha la seu principal del grup.

Amb aquesta ampliació de les instal·lacions i l'enfortiment de la seva capacitat productiva, TecnoConverting Engineering està preparada "per afrontar els desafiaments futurs i continuar sent un referent en el mercat del tractament d'aigües, proporcionant solucions avançades i sostenibles per al benestar i la preservació dels recursos hídrics", asseguren els seus responsables.