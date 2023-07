La Generalitat ha tancat un acord amb el Govern d’Espanya que permetrà que Catalunya rebi 914 milions per a infraestructures.

És un pacte a què va arribar ERC amb el PSOE a canvi d’aprovar els passats Pressupostos Generals de l’Estat. Aquest protocol es firmarà el mateix dia que el de la Ronda Nord (B-40), que estava previst en un pacte a què es va arribar per aprovar el pressupost autonòmic de la Generalitat gràcies al vot favorable del PSC.

Fa setmanes que el protocol de la Ronda Nord ja estava acabat, però el Govern de la Generalitat havia exigit també que es firmés el protocol dels 914 milions. La firma dels dos protocols és previst que es faci abans de la campanya electoral.

Aquests 914 milions es distribueixen de la següent forma: actuacions al Maresme (384 milions); l’N-260 (260 milions); connexions entre l’AP-7 i l’AP-2 (250 milions) i intercanviadors ferroviaris (20 milions).

Quant a la Ronda Nord, la Generalitat ha aconseguit que no es consideri una via d’alta capacitat, que es reconegui que es tracta d’una via que discorre entre Terrassa i Sabadell, sense continuïtat més enllà, com estableix el Pla Especial de Mobilitat del Vallès, i que l’Estat el pagui amb pressupost propi (i no amb la disposició addicional tercera, com volia el ministeri).