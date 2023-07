Catalunya registra la xifra més alta d'ocupació de la història amb 3,74 milions de treballadors després d'un mes juny rècord d'afiliació, amb 26.548 feines (0,71%) més que al maig. La primera meitat de l'any ha acabat amb el cinquè increment mensual consecutiu i el segon rècord històric de la sèrie seguit. En comparació amb el 2022, hi ha 105.558 feines més (+2,9%). L'atur també ha encadenat la cinquena caiguda mensual amb una reducció de 6.359 persones en relació al maig (-1,89%). Així doncs, el total d'aturats queda en 329.744, la millor xifra registrada en un mes de juny des del 2008, quan hi havia 311.422 desocupats. El total d'aturats s'ha reduït 8.337 en els últims dotze mesos (-2,47%).

El món del treball acostuma a tenir un bon comportament al juny, gràcies a l'impuls turístic de la campanya d'estiu. L'afiliació sempre ha crescut en aquest mes des que hi ha registres. En aquest mes, s'ha anotat el segon rècord consecutiu de la sèrie històrica amb 3.742.781 empleats que cotitzen a Catalunya.

L'atur també sol caure en aquest mes: així ho ha fet en les últimes tres dècades, amb l'excepció dels anys 2007, 2008 i 2020, marcats per fortes crisis.

Més de 450.000 afiliats més entre gener i juny a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats va ser 2.688.842 persones, un 1,84 % menys que al maig (-50.268), mentre que en comparació a l'any anterior, el descens va ser del 6,86% (-191.740).

Pel que fa el nombre d'afiliats a l'Estat, el conjunt del sistema en va registrar 20.869.940. Si es compara amb el mes anterior, el nombre d'afiliats totals va pujar un 0,26% al juny. Entre gener i juny la Seguretat Social ha sumat prop de 450.000 afiliats, l'augment més pronunciat de la sèrie històrica i una xifra "similar a la del conjunt del 2022", segons ha detallat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Respecte el mateix mes de l'any passat, l'increment va ser del 2,56%, amb 521.610 afiliats més al sistema de la Seguretat Social al conjunt de l'Estat.

Per comunitats, el retrocés en la xifra d'aturats va ser generalitzat. Els majors descensos es van registrar a Astúries (-4,57%), Cantàbria (-4,36%), Galícia (-4,02%) i Aragó (-3,59%)

Les dones continuen per sota el llindar de les 200.000 aturades a Catalunya

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació (57%). Per quart mes consecutiu, s'han tornat a situar per sota del llindar de les 200.000 aturades (190.173). En els últims 30 dies, les llistes de l'atur han perdut 3.082 dones (-1,6%) i 1. 3.277 homes (-2,3%).

El pes dels menors de 25 anys s'ha mantingut a la baixa amb un descens del 4,4%, fins als 18.323 aturats. La dada és molt semblant a la de l'any passat, amb tan sols 117 desocupats menys.

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el sisè mes del 2023 amb 64.507 aturats menys (-2,9%) que el mes anterior.

L'atur en el sector serveis cau en més de 5.100 persones

El descens de l'atur al juny a Catalunya s'ha deixat sentir en tots els sectors d'activitat. En el sector serveis, constaven a les llistes 237.157, xifra que representa un descens de 5.106 desocupats. En el sector de la indústria hi havia 36.534 persones registrades (-630), a la construcció, 25.543 (-247),i en l'agricultura 5.436 (-162).

Impuls a la contractació

La contractació ha notat un impuls durant aquest mes de juny en comparació amb el maig amb 250.783 firmes, 22.400 més (+9,8%). Els contractes indefinits han tornat a superar els 110.000, el que representa un 5,4% més que el mes anterior fins als 113.460, un canvi respecte el descens del maig. En aquesta categoria s'hi inclouen els treballadors fixos discontinus, que s'activen i es desactiven al llarg de l'any. Els contractes temporals encara han incrementat en un percentatge més alt (13,7%) fins als 137.323.

En relació al juny del 2022, el tercer mes amb la simplificació de contractes de la reforma laboral en vigor, la contractació indefinida cau un 12,4%, amb 16.082 signatures menys.

Els contractes temporals han notat una caiguda més moderada, del 9,3% en un any, amb 14.109 firmes menys.