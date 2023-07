L'edició del curs acadèmic 2022-2023 del projecte educatiu de la Fundació UEA “Aula: Les Professions de Futur”, que té com a objectiu acostar les empreses a les aules dels centres educatius, ha tingut una participació de 620 alumnes de 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS de l’Anoia.

El projecte permet ensenyar als joves les sortides professionals que hi ha a la comarca i mostrar-los el ventall d’oportunitats que tenen si segueixen un itinerari formatiu relacionat amb els sectors emergents que hi ha a l’Anoia. També permet potenciar i donar rellevància als sectors industrials i econòmics existents i presents a la comarca, per atraure talent i que els joves acabin treballant a les empreses del territori en el futur.

En aquesta edició, els centres participants han estat els instituts Milà i Fontanals, Molí de la Vila, Joan Mercader i Montbui, La Gaspar, Escola Maristes d’Igualada, Escola Monalco i l’Acadèmia Igualada. Les empreses que han obert les seves portes o han ofert conferències temàtiques han sigut Servisimó, Leancat, Abacus, Nova Mevir, Curtits Badia, GCT Plus, J. Regordosa Recursos Humans, Snop Estampació, Cartrobox Anoia, ABC Leather, Graphic Packaging, Proembasa, Intarex, Grup Carles i Unió Empresarial de l’Anoia (UEA).

Per cloure el curs acadèmic 2022-2023 i presentar-ne el balanç, la Fundació UEA es va reunir a la seu de la UEA amb els centres formatius per exposar la valoració final de la participació dels joves i recollir les seves aportacions.

Col·laboració amb el Consell Social de la UdL

El projecte també ha inclòs una sessió que ha tingut la col·laboració del Consell Social de la UdL per als seus alumnes dels graus impartits per la universitat al territori, del sector químic, enginyeria i TIC, perquè coneguin les empreses de la comarca. La jornada es va fer a la seu del Pla de la Massa d’Igualada, i hi van participar de més de 20 alumnes i les empreses Ecopime Projects, Quimser i Cubus Games.