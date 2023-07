La Cambra fa balanç del mandat 2019-2023 en l’últim ple del període

La Cambra de Comerç de Manresa va acomiadar dimarts al vespre el mandat 2019-2023, que es clou per la convocatòria electoral que renovarà el ple cameral el proper mes de setembre. En l’última reunió plenària, l’ens va fer fer balanç de la feina feta durant aquests quatre anys. Una legislatura marcada per la pandèmia de covid-19, que va tenir un impacte molt significatiu en la producció, el comerç i l’ocupació com a conseqüència de les restriccions imposades per contenir el virus. A la incertesa provocada per la covid s’hi han afegit, a més, la inestabilitat geopolítica i la crisi energètica derivades de la guerra d’Ucraïna.

Amb tot, la Cambra, presidida per Sílvia Gratacòs, fa un balanç «positiu» de les accions realitzades en aquest període, que s’han centrat «en donar suport a les empreses en aquests moments de dificultats i en impulsar la seva competitivitat i projecció internacional». «Han estat quatre anys amb esdeveniments molt importants, com la pandèmia, que ens ha permès fer poca activitat cameral de la que ens interessa, la de lobby, i estar al costat de les empreses en el tu a tu», explica a aquest diari Gratacòs, que ja ha anunciat que optarà a la reelecció si entra al plenari de l’ens. Gratacòs destaca el fet d’haver «incidit en les infraestructures, com en la futura planificació dels carrils bici per unir polígons amb poblacions amb aquest servei». Amb tot, diu Gratacòs, «pocs ajuntaments han fet els deures, tot i haver-hi un un estudi informatiu». Gratacòs també destaca la pressió cameral en la qüestió del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Manresa, en la qual l’aposta de la Cambra ha estat que «la sortida fos a la plaça de les Oques». Quant al punt de recollida Cambra Locker, concebut per afavorir el negoci electrònic al comerç local i que es va ubicar a la cantonada de les Bases i l’Avinguda Universitària, Gratacòs reconeix que «ens està costant molt. Jo en soc usuària, i els comerços quan ho han provat n’estan encantats. Dels quinze adherits, si tots el fessin servir seria un èxit, però la intensitat d’ús és bastant baixa. És un tema pendent per a la propera legislatura», assegura l’encara presidenta. Gratacòs, que destaca també l’aportació de la Cambra en «apostes de ciutat com el debat de Fàbrica Nova o la renovació de Guimerà», lamenta que no hagi avançat la comissió de salut que preveia encarregar un estudi sobre l’impacte de l’activitat econònomica del sector al Bages, el Berguedà i Osona. Ha faltat finançament públic, diu Gratacòs. Amb tot, sí s’ha participat en els estudis sobre el sector químic al Bages i sobre l’impacte econòmic del sector TIC, «que hem liderat des de la Cambra». Quant a l’activitat comercial, Gratacòs recorda que s’han tornat a organitzar missions internacionals, com Mèxic o el Japó, que han ajudat 25 empreses a obrir-hi mercat. I afegeix que s’ha pogut «solventar» el litigi sobre el terreny de la benzinera de Bufalvent, propietat de la Cambra, que ja té llogater en un projecte que es presentarà públicament els propers dies.