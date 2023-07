Les indemnitzacions per la sequera en cultius herbacis de secà assegurats com el cereal d'hivern, els llegums i la colza pugen fins als 38,5 milions d'euros a Catalunya. És la xifra més elevada de l'Estat, on la companyia estatal Agroseguro paga aquest dijous 112 milions d'euros per aquests sinistres, la quantitat més elevada dels 43 anys d'història de l'assegurança agrària. Lleida encapçala el rànquing amb 26,2 milions d'euros, seguit de Barcelona amb 9,9 milions, Tarragona amb 1,9 i Girona amb 366.660 euros. Es tracta d'un 73% de la xifra total que s'esperava cobrar pels efectes de la sequera en aquests cultius, estimats en 52,5 milions d'euros al país. Fins ara, el màxim històric estava en 104 MEUR, que es van pagar al 2017, un any en què també hi va haver una greu sequera.

Les indemnitzacions que es paguen aquest dijous corresponen a zones productores primerenques, on l'avaluació de danys va començar de forma generalitzada a finals de maig a Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya, el País Valencià, Extremadura i Madrid. La companyia assegura que d'aquesta manera compleix amb el termini mitjà de pagament dels darrers anys, fixat en 30 dies després de la taxació definitiva del sinistre. Després d'aquest primer pagament, Agroseguro abonarà setmana a setmana la resta de sinistres registrats en cultius herbacis de secà, un cop l'avaluació de danys avanci a la màxima velocitat possible, tenint en compte la superfície sinistrada, que es pot situar per damunt dels 1,9 milions d'hectàrees en total. Actualment, més de 300 tècnics avaluen explotacions sinistrades a tot Espanya. L'estimació total d'indemnitzacions de cereal d'hivern, lleguminoses i colza (cultius de secà amb cobertura de l'assegurança agrària davant la sequera i de la qual l'avaluació de danys es fa en aquesta època de l'any) se situa ja per damunt dels 400 milions d'euros, xifra que supera la previsió inicial de 300 milions fixada a principis de la primavera. A aquests sinistres provocats per la falta de pluges cal afegir-hi els danys per les fortes tempestes de pedra que han anat caient de manera constant entre el maig i el juny.