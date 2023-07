El Govern central ha iniciat les negociacions amb els sindicats més representatius en els funcionaris per aprovar l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’exercici 2023. Amb la intenció de portar-la al Consell de Ministres de dimarts, 11 de juliol, segons apunten diferents fonts consultades i reconeixen des de l’Executiu. L’OPO mateixa és habitual que s’aprovi durant el mes de maig, si bé les eleccions municipals i després l’immediat avanç electoral en van trastocar el calendari.

Finalment el Govern central donarà llum verda a una de les ofertes públiques d’ocupació més multitudinàries dels últims anys a dues setmanes dels comicis. L’any passat per a l’Administració General de l’Estat es van treure un total de 29.578 places i la sensació estesa entre les centrals és que en aquest exercici la xifra serà, com a mínim, semblant. Si s’hi sumen forces i cossos de seguretat i els processos d’estabilització, l’oferta va arribar a les 44.787 places.

Aquest dijous els representants d’Hisenda i Funció Pública van mantenir una primera presa de contacte amb Csif, CCOO i la UGT. Aquest divendres està prevista una altra reunió per rematar les negociacions dilluns.

Els sindicats pressionaran perquè l’oferta sigui ambiciosa, amb la intenció de recuperar el saldo negatiu d’ocupació pública que s’arrossega de la dècada passada de retallades. Segons estimacions de Csif, l’Administració General de l’Estat ha perdut més de 54.000 llocs de treball des del 2010. A això s’hi afegeix l’amenaça que en els pròxims 10 anys es jubilarà el 60% de la plantilla, i per tant, faran falta reemplaçaments per no perdre efectius.

Durant els últims mesos el Govern central i els seus diferents ministeris han anat arribant a acords amb les centrals per anar reforçant diferents serveis o departaments. Acords que van desactivar vagues, com els de la Seguretat Social o l’Administració de Justícia.

El 2023 està sent l’any de les oposicions, marcat pels macroprocessos d’estabilització que totes les administracions estan fent per mirar de rebaixar l’eventualitat entre les seves files a una xifra pròxima al 8%. Segons l’INE, actualment la temporalitat en el sector públic dobla l’existent en el sector privat i se situa per sobre del 30%. És per això que la justícia europea ha censurat en reiterades ocasions el Regne d’Espanya per abusar de la figura de l’interí i que el Govern central va optar per activar aquests macroprocessos d’estabilització.

En aquesta línia, l’OPO d’aquest any l’esperen ambiciosa els sindicats, en el sentit que inclogui una partida gran per a estabilització ordinària.