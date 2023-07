Escrivia el darrer article el 28 de maig, coincidint amb les eleccions municipals i, en algunes comunitats, també autonòmiques. Poc imaginàvem que pocs dies després, i valorant els resultats, el president del Govern avançaria les eleccions generals.

Finalitzar una legislatura obliga a fer balanç, un balanç marcat per dos fets excepcionals, una pandèmia i una guerra als límits de la Unió Europea. Però fent lectura des de l’àmbit social i laboral són altres fites assolides en aquest mandat les que realment convé situar en aquest exercici de balanç.

Ha estat important l’increment del Salari Mínim Interprofessional, que inicia el primer gran salt l’any 2019, amb el govern de Pedro Sánchez fruit de la moció de censura, i ha anat creixent fins als actuals 1.080 euros mensuals per 14 pagues alineats amb el que estableix la Carta Social Europea. Ha estat un factor important per dos aspectes fonamentals, pels beneficiaris i beneficiàries directes de l’increment, i per l’efecte palanca que ha representat en la resta de salaris del país. Les visions més contràries a aquest increment han vist com cap de les seves previsions s’ha donat i l’economia, lluny de retrocedir, ha seguit en línia creixent.

Ha estat important la Reforma Laboral. S’ha fomentat la contractació indefinida i les dades així ho demostren. I fomentar la contractació indefinida és garantir certa estabilitat dels treballadors i treballadores d’aquest país. S’ha recuperat la preeminència del conveni de sector així com la ultraactivitat dels convenis col·lectius.

Han estat importants les dues reformes de pensions. D’una banda, s’ha eliminat el factor de sostenibilitat imposat pel govern del PP a la reforma de pensions de l’any 2013. Aquella reforma ens portava a un sistema públic de pensions bàsicament assistencial i de subsistència. Les reformes d’aquest mandat garanteixen el poder adquisitiu de les pensions públiques i reforcen els ingressos del sistema de cotització.

Altres aspectes importants de l’activitat legislativa d’aquesta legislatura han estat l’eliminació de la possibilitat d’acomiadament per baixes mèdiques, la Llei Rider, i la que no ha arribat a tramitar-se, la llei de famílies, que també anava en la línia d’eixamplar els drets socials i laborals.

Tot plegat un canvi de paradigma en les polítiques dirigides a la gran majoria de la població d’aquest país. Es trenca una lògica perversa que deia que només retallant drets s’avançava econòmicament. I, sobretot, es trenca un relat i una lògica, mantinguda des del 2008, que negava, fins i tot des de l’àmbit acadèmic, la possibilitat de polítiques alternatives a aquelles que els poders econòmics ens volen imposar.

La classe treballadora ens situem aquest proper 23 de juliol en el repte de seguir avançant en polítiques de progrés per millorar la vida de les persones. I ens situem en el repte de convèncer que fer aquestes polítiques per a les persones és possible. No badem, ens hi juguem molt.