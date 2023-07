Aquest divendres 7 de juliol ha tingut lloc una sessió organitzada per l’agència Acció dedicada al Clúster 3- Seguretat civil per a la societat. Europa està interessada a innovar en aquest àmbit i a desenvolupar-lo davant l’aparició de nous riscos de diversa tipologia que ens afecten. Per tant, es tractava de fer networking amb agents de l’ecosistema català interessats a participar en projectes del clúster i de presentar el repte tecnològic com a empreses per tal d’obtenir el suport dels programes europeus. Acció ha intervingut en suport de les empreses en el marc d’activitats del projecte Enterprise Europe Network, del qual Acció forma part i que agrupa més de 450 organismes de suport a l’empresa en 50 països.

La seguretat és una de les preocupacions de la ciutadania europea i de la Comissió Europea. Es busca assolir una Europa més estable i resilient i generar un sector industrial vinculat a la seguretat civil. El clúster agrupa empreses enfocades a abordar les amenaces persistents de seguretat com el terrorisme, el crim organitzat, incloent-hi el cibercrim, els desastres naturals i altres amenaces de seguretat noves i emergents. I sempre fer front a aquests reptes des del punt de vista de l’anticipació.

En el clúster apareixen tres àrees d’intervenció. La primera posa el focus en les societats resilients a les catàstrofes, tant naturals com provocades per la humanitat, associades al canvi climàtic o esdeveniments extrems. Aquí es tracta de millorar les capacitat i tecnologies dels equips d’emergència, dels centres de prevenció i de les actuacions per a la mitigació de les catàstrofes. La segona àrea afecta la protecció i la seguretat davant les amenaces als ciutadans per activitats criminals i terroristes, amenaces híbrides, protecció d’espais públics i infraestructures crítiques, suport a les víctimes, lluita contra el blanqueig de capitals, pirateria i contraban, control i protecció de les fronteres (terrestres, aèries i marítimes) i lliure i segura circulació de ciutadans i mercaderies. I la tercera àrea se centra en la ciberseguretat davant dels ciberatacs, com el que aquesta setmana ha tornat a rebre l’Hospital Clínic de Barcelona. Caldrà millorar la resiliència davant d’aquests actes delictius i contrarestar-los. Per tant, caldrà vetllar per garantir els drets dels ciutadans a la protecció de dades.

Aquest programa de treball del Clúster 3 donarà suport a la implementació de les prioritats polítiques de la UE, que fa un llistat dels impactes esperats gràcies a les tres àrees d’intervenció en el Pla Estratègic Horizon Europe 2021-2024:

Primer impacte esperat: «La delinqüència i el terrorisme s’aborden amb més eficàcia, tot respectant drets fonamentals, […] gràcies a una prevenció, preparació i resposta més potents». Segon impacte: «Els passatgers i enviaments legítims viatgen més fàcilment a la UE, mentre que s’impedeix el comerç il·lícit, el tràfic, la pirateria, el terrorisme i altres actes delictius, a causa de millorar la gestió de les fronteres aèries, terrestres i marítimes i la seguretat marítima, inclosa una millora coneixements sobre factors socials». Tercer impacte: «[…] la resiliència i l’autonomia de les infraestructures físiques i digitals són les que garanteixen funcions socials vitals i millorades, gràcies a una prevenció més potent». Quart impacte: «Augmentar la ciberseguretat i un entorn en línia més segur; desenvolupar i utilitzar eficaçment les capacitats de la UE i dels estats membres en tecnologies digitals; donar suport a la protecció de dades i xarxes que aspiren a la sobirania tecnològica en aquest camp». Cinquè impacte: «Es redueixen les pèrdues per catàstrofes naturals, accidentals i provocades per l’home mitjançant una millora de la reducció del risc de desastres». Sisè impacte: es potencien «una sèrie d’accions transversals d’R+I que donaran suport a tot allò previst en els impactes anteriors. Generar coneixement i valor en qüestions transversals per tal d’evitar sectors específics biaix i trencar les sitges que impedeixen la proliferació de solucions comunes de seguretat; [...] contribuint així a reforçar la competitivitat de la indústria de seguretat de la UE i salvaguardar la seguretat del subministrament de la UE de productes en àrees clau de seguretat.»

Com que soc un entusiasta de l’organització en clústers, imaginin-se quina quantitat i diversitat d’empreses i institucions poden aplegar-se sota aquest objectiu amb temàtiques com: geologia, geografia, meteorologia, arquitectura, criminologia, seguretat pública, informàtica, maquinària de construcció, instruments de salvament, ciències de la mar, armament, comunicació, defensa civil, justícia ... entre moltes altres. Focalitzar en un repte pel bé comú genera complicitats i dona ales a l’estratègia social.