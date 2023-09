El pròxim dilluns 18 de setembre, Regió7 organitza Horitzons Empresarials: Explorant el Futur Econòmic de la Catalunya Central, una jornada que buscarà anticipar-se al futur per analitzar els reptes i oportunitats de cara al desenvolupament econòmic de la regió.

Aquest esdeveniment tindrà un format d'esmorzar-networking on, a més d'escoltar les ponències dels experts convidats, els assistents podran compartir la seva visió i experiències per, tots junts, cercar les millors oportunitats per encarar un futur que estarà marcat pels canvis que comportaran les noves tecnologies, liderades per la Intel·ligència Artificial i l'Internet de les Coses.

L'acte començarà a les 10 del matí al Teatre Kursaal, al passeig Pere III de Manresa i, en primer lloc, Marc Bernadich, professor de la UManresa, doctor en Creació i Gestió d'Empreses i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, realitzarà una ponència inicial que precedirà una taula d'experts amb Esteve Pintó, president de PIMEC Manresa, Joan Vila, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa i Sílvia Gratacós, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. La moderació anirà a càrrec de Carles Blaya, periodista especialitzat de Regió7. La cloenda la protagonitzarà l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

En un món en canvi constant, amb novetats i noves innovacions que arriben cada cop més ràpid, és clau unir forces i compartir coneixements per afrontar els reptes del futur amb garanties i aprofitar totes les oportunitats. Per assistir, només cal emplenar aquest formulari.