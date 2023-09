«Teníem oli fins a l’octubre i aquest any ens hem quedat sense a finals d’agost»

Joan Roch, nascut a Santa Coloma de Cervelló el 14 de juliol del 1979, és l’administrador del Molí d’oli Roch del Bages. Des dels cinc anys viu a Sant Fruitós de Bages i des del 1997 es dedica al sector de l’oli d’oliva.

Quina producció van tenir en la passada collita (octubre-gener) i quines previsions tenen per a la que comença a l’octubre?

Vam tenir una producció baixa, aproximadament de cinquanta mil litres, i l’any que ve encara serà més baixeta.

Si plou amb intensitat al llarg d’aquest mes es poden pal·liar els danys de la sequera i millorar la producció?

No. Anem a pitjor. Perquè hi ha poques olives. La pluja podria fer que salvéssim el poc que hi ha, però no serà suficient per revertir la situació. De fet, per culpa de la manca d’aigua, a Catalunya la producció serà de set tones, quan en un any normal hauria de ser de 35 tones.

Per tant, el preu de l’oli encara pujarà molt més...

Em preocupa més que hi hagi oli. Una cosa és que hi hagi una pujada de preu i l’altra cosa és que n’hi hagi. És un producte que cada vegada té més demanda i n’hi ha menys producció. Per sort, cada dotze mesos comença una nova collita i quan les condicions meteorològiques acompanyin i pugi la producció, el preu baixarà.

Han experimentat els últims dies un augment de demanda d’oli per la por a noves pujades de preu?

Sí, no hi ha oli per a tothom. El mercat s’està reduint. Teníem oli fins a finals de setembre i principis d’octubre, i com que la gent n’ha anat comprant ens vam quedar sense la setmana del 21 d’agost. L’oli que veníem en una setmana ara el venem en un dia o dos.

Amb els augments de preu la gent comença a comprar més olis alternatius com el de gira-sol. Això pot fer que baixin els preus?

Depèn. Es van apujant els preus i es redueix el consum, però no ho fa prou. Hi ha una demanda inelàstica.

Hi ha risc d’una falta de subministrament generalitzada?

Cada mes a Espanya s’informa de les sortides d’oli que hi ha, que és el consum intern i d’exportacions. Des del mes de maig fins al juliol ha baixat, tot i que no gaire: de 80.000 a 70.000 tones. La pròxima collita a Espanya es preveu que serà entre 600.000 i 700.000 tones i les sortides d’oli de cada mes estaran en 50.000 tones, cosa que ens permetrà anar passant. Si les sortides pugen a 80.000 tones no hi haurà oli per resistir tot l’any.