El preu dels aliments als supermercats ha pujat un 9,5% respecte fa un any, segons dades fetes públiques aquesta setmana per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Una pujada molt significativa que ha impactat en clients de Manresa, que es queixen de l’encariment de productes com els frescos, especialment de la fruita i del peix. Consultats per Regió7, usuaris de supermercats relaten com han afrontat la inflació.

Amàlia Mata, clienta de Santpedor de 59 anys: «Sempre intento comprar marques blanques»

Ha canviat els seus hàbits de consum per l’augment de preu dels productes?

No, continuo comprant igual i als mateixos llocs. Hi ha algun producte que m’agrada i el vinc a comprar aquí, però normalment acostumo a anar als establiments del meu poble: Bon Àrea, Ametller, Garoina i Dia.

En quins productes ha notat que s’hagin encarit més?

He notat que s’han encarit tots els productes en general.

Hi ha hagut algun producte que hagi deixat de comprar o que n’hagi reduït el consum?

No, la quantitat o el format no ha variat. Al final hi ha productes que m’agraden i sempre els acabes comprant. Si hi ha un ítem que ha pujat molt de preu el que faig és comprar-ne dos unitats en comptes de tres, per exemple. A més, sempre que puc opto per les marques blanques.

David Frias, client de Manresa de 39 anys: «Compro igual perquè, al cap i la fi, he de menjar»

Continua comprant la mateixa quantitat de productes des que s’estan encarint els preus?

Sí, compro igual perquè, al cap i la fi he, de menjar. Sincerament, tampoc m’he fixat gaire si s’han apujat els preus. Pel que sé i he escoltat l’oli s’ha encarit bastant.

Quins supermercats va a fer la compra habitualment?

Jo visc aquí al Poble Nou i acostumo a anar al Mercadona, l’Spar o al Carrefour. A l’Spar hi vaig per comprar aquelles coses que sempre fan falta i que aprofito perquè tinc la residència just al davant.

Pel que fa als productes de marca blanca, ha augmentat la compra d’aquests articles de menys qualitat o no ha variat?

Jo diria que no ha variat. Sempre he anat comprant els mateixos productes. A més, tampoc tinc una preferència concreta.

Encarna Cantón, clienta de Manresa de 43 anys: «Compro allò just i imprescindible per anar passant»

Ha modificat els seus hàbits de consum per l’augment de preus dels productes?

Sí, segons el tipus de producte miro el tema preus, però al final també acabo mirant la qualitat. En general, però, ara compro més el que necessito, allò just i imprescindible per anar passant.

El volum de compra que fa ha disminuït per això?

No ha variat gaire, però sí que intento comprar pa, carn i peix a les botigues del barri, tot i que una compra grossa la faig al supermercat perquè hi trobo més coses.

A quins supermercats acostuma a comprar?

Normalment compro o a l’Spar o a l’Esclat.

Consumeix més marca blanca?

No. Ja acostumava a comprar productes de menys qualitat. No hi ha hagut una variació.

Luis Fabián, client de Manresa de 51 anys: «Ara em fixo més en el preu que en la qualitat»

Des que han augmentat els preus hi ha hagut algun producte que hagi deixat de comprar?

Sí, el peix perquè ara està caríssim. Abans el compràvem cada setmana, però ara, per exemple, una daurada costa 6 o 7 euros.

Ha modificat les seves compres per l’encariment dels productes?

Sí, ara em fixo més en el preu que en la qualitat perquè sinó no ho podria assumir. Ja no compro ni golafreries perquè ens centrem més en tenir els aliments essencials.

En quins productes ha notat més la pujada i que sol comprar ara?

Sobretot les patates, l’oli i els ous, però en general tot està bastant car. Ara comprem el que més ens fa falta: pa per als nens, patates, que també estan cares; i una mica de fruita i pollastre, tot i que està pujant de preu, novament.

Byron González, client de Manresa de 32 anys: «Els preus són alts, però hem de consumir»

En quins supermercats acostuma a comprar?

Normalment compro al Mercadona o al Lidl. A l’Spar hi vaig perquè el tinc al costat de casa.

Han canviat els seus hàbits de consum des de la pujada de preus?

No. Compro el mateix per obligació. Els preus són alts i tot s’està encarint, però igualment hem de continuar consumint.

En quins productes ha començat a consumir més productes de marca blanca?

Com que visc sol, en el meu cas es nota en els productes de neteja de la llar. Compro marques més assequibles.

Hi ha algun producte que l’hagi substituït per algun altre pel preu?

Sí, depèn. Compro els articles que surtin més a compte i, si cal, en consumeixo d’altres més econòmics.