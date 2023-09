La Cambra de Manresa inicia avui el procés electoral amb 21 vocalies en joc

Aquest matí, a les 9, s’inicia el període de votació per sufragi a les eleccions a la Cambra de Manresa. Fins al proper dia 19, a les 9 del matí, els electors podran votar en línia; el dia 20 es reserva per a una jornada de votació presencial a la mateixa seu de la cambra manresana, de les 10 del matí a les 5 de la tarda. Les de Manresa, Barcelona i Terrassa són les tres úniques cambres de les 13 de Catalunya que celebren eleccions: en la resta, tot ja està decidit.

De moment, ja tenen reservada una de les 40 places al nou ple cameral Torné Tèxtil SL, Maxion Wheels España SLU, A. Raymond-Tecniacero SA, SA de Recambios y Automoción, Ausacorp SL i Itziar Serrano Cobos, les candidatures dels quals ja han estat proclamades per falta de rival als seus epígrafs empresarials. Hi ha en joc, doncs, vint-i-una vocalies escollides per sufragi, les places que es dirimeixen des d’avui i fins al 20. Hi haurà votació en catorze epígrafs empresarials.

També tenen lloc reservat a la Cambra Esteve Pintó, Eugènia Vila, Carles Pons i Elvira Garcia, que formen part de la candidatura (única) de Pimec en el bloc destinat a organitzacions empresarials. Les últimes nou vocalies són per a les empreses que facin una major aportació econòmica voluntària a la Cambra. Hi ha un mínim: 450 euros. En la legislatura que ara acaba A. Raymond-Tecniacero Denso Barcelona, Excavacions Vilà Vila, CaixaBank, Endepro Software, Gestamp Metalbages, Iberpotash, Aigües de Manresa i Efienergia eren els que tenien representació mitjançant les aportacions econòmiques.

El secretari general de la Cambra, Josep Gràcia, preveu unes eleccions amb més participació, atesa la campanya informativa impulsa per la Generalitat i la facilitat que aporta la digitalització de la votació. «Confio que anirà molt bé», deia ahir Gràcia, qui, amb tot, preveu que puguin haver incidències motivades per la falta de pràctica social en els sufragis electrònics. El sistema informàtic, però, diu Gràcia, «és potent i coherent». Ha estat posat a prova i es preveu que no sigui pas per l’eina que l’elecció pugui patir incidències. Això sí: els votants hauran de disposar d’un certificat electrònic qualificat de signatura electrònica que els identifiqui com a electors. La convocatòria electoral d’enguany recull per primera vegada un sistema d’autenticació mitjançant SMS que vol oferir més garanties a l’hora d’identificar els votants.

A mitjans de novembre, el ple hauria d’estar constituït i la presidència escollida. De moment, només l’actual presidenta, Sílvia Gratacòs (que té la seva plaça al plenari pendent de les votacions que arranquen avui) ha anunciat públicament que vol tornar a repetir al càrrec. Tanmateix, no es descarta que pugui haver alguna altra candidatura que disputi la presidència a Gratacòs.