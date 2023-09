Sembla evident que el model energètic haurà de canviar durant els pròxims anys per poder fer front a l'emergència climàtica i altres problemes derivats dels interessos econòmics dels països que produeixen energia. L'energia renovable és el camí per reduir la dependència d'aquests països i, alhora, contribuir a la descarbonització. En aquest futur, les comunitats energètiques tindran un paper molt important i serà un dels models més habituals. Per explicar què són les comunitats energètiques i els seus avantatges, Regió7 ha organitzat una jornada de debat el pròxim dijous 21 de setembre.

Aquest esdeveniment tractarà les seves característiques i el seu potencial en el futur energètic. Entre altres particularitats, les comunitats energètiques es construeixen sobre el concepte de l'autoconsum local, amb producció energètic per l'ús propi, individual o col·lectiu en el mateix lloc en el qual es genera. Les comunitats energètiques són una entitat jurídica formada per socis que poden ser particulars, empreses o pimes que, en forma de cooperativa, estableix uns objectius d'obtenció i consum d'energia, amb els consegüents beneficis econòmics i mediambientals que se'n deriven. La jornada, amb el títol "Comunitats energètiques, el camí cap a la transició energètica", explicarà en detall totes les qualitats, pros i contres d'aquest model amb un format de taula rodona amb ponents com Miquel Bosch, director de Gestió d'Energia i Mercats i Desenvolupament de Negoci de Bassols Energia, Pol Huguet, regidor de sostenibilitat de la Subàrea de Medi Ambient de l'Àrea de Territori, i Gil Salvans, tècnic Agència Local de l'Energia d'Osona en Consell Comarcal. Queralt Casals, periodista especialitzada de Regió7, s'encarregarà de la moderació. Els interessats en assistir i descobrir les possibilitats de les comunitats energètiques, podran fer-ho emplenant aquest formulari.