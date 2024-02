Adbisio ETL GLOBAL va néixer a principis del 2023 com a resultat de la fusió de dos despatxos reconeguts d’assessoria de Manresa: Gros Monserrat ETL GLOBAL i Cervera & Gonfaus. Dues empreses amb històries paral·leles, però molt similars, que s’han acabat trobant per unir més de 50 professionals especialistes en diverses àrees de coneixement per oferir el millor assessorament possible en matèria econòmica-fiscal, legal, laboral de recursos humans i comptabilitat, així com en consultoria de noves tecnologies aplicades a la gestió d’anàlisi empresarial.

El nom sorgeix a partir de la barreja entre la paraula advisor (assessor en anglès) i Bisio, una eina d’anàlisi i reporting de dades per a empreses desenvolupada per Cervera i Gonfaus.