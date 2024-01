El sector audiovisual català va facturar 7.566 milions d'euros el 2023, un 6,9% més que al 2022, segons conclou un estudi d'Acció en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya amb motiu de la celebració de l'Integrated Systems Europe (ISE). L'informe també conclou que a Catalunya hi ha 4.000 empreses del sector, un 8% més que al 2022 i que dona feina a 37.000 persones, un 14% més. "Estem creixent, consolidant i madurant aquest ecosistema", ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, des de l'estand d'ACCIÓ a l'ISE, un saló que, ha afegit, "ens ajuda d'una manera molt decisiva". El 98,6% de les empreses del sector són pimes, concretament un 98,6% del total, i un 4,3% són filials d'empreses estrangeres.

A banda, el conseller ha celebrat que el sector audiovisual s'està "rejovenint" i ha comentat que hi ha 235 startups "molt innovadores i que alimenten aquest creixement". Aquest any, Catalunya disposa d'un estand al pavelló 4 de l'ISE que ja incrementat un 63% la seva superfície. "És una aposta claríssima per part del Govern en un sector que està creixent", ha afirmat.

Per Torrent, la inversió estrangera, els projectes propis i la posada en comú dels ecosistemes català i internacional ajuda posar Catalunya "al mapa" i constitueix un "punt de trobada". "Hi ha empreses de tot el món que coneixen iniciatives catalanes i d'aquí en sorgeixen negocis, 'joint ventures' i projectes comuns que fan escalar i créixer aquestes empreses catalanes", ha assenyalat el conseller, que ha ressaltat el llegat que deixa el saló i l'"enfortiment" de l'ecosistema català.

D'altra banda, el conseller ha assegurat que Catalunya és la desena regió a nivell mundial que capta més projectes d'inversió estrangera vinculats a l'audiovisual, la cinquena d'Europa i la primera de l'Estat. Per països, els cinc que més han invertit a Catalunya en els darrers cinc anys són els Estats Units, el Regne Unit, França, Suècia i Alemanya.

Si s'analitza per volum de negoci, les que facturen més són les dedicades al desenvolupament i producció audiovisual, com productores de cinema i televisió, videojocs, experiències immersives, serveis de producció i platós), amb el 48,3% del total i el 40,5% de les empreses. En segon lloc, destaquen les empreses especialitzades en publicitat i comunicació, amb un 41,6% del colom de negoci i el 53% de les empreses; i les dedicades a la distribució, ràdios i televisions, amb un 10,1% de la facturació i el 6,2 de les empreses del sector.

L'estudi elaborat per ACCIÓ i el Clúster Audiovisual de Catalunya també subratlla que hi ha més de 12.000 persones matriculades en màsters i graus relacionats amb el sector.

Torrent ha acudit a l'estand d'ACCIÓ acompanyat del director general de l'ISE, Mike Blackman; el director executiu d'ACCIÓ, Joan Romero; el secretari d'Empresa i Competitivitat del departament d'Empresa i Treball i conseller delegat d'ACCIO, Albert Castellanos; i la vicepresidenta de l'America's Cup Events, Aurora Catà. Tots quatre han provat un simulador d'una rèplica a petita escala d'una de les embarcacions participants.

Per la seva banda, Blackman ha elogiat el suport que rep de les administracions públiques, com l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. "Les startups que veiem en aquest estand és una demostració real de la innovació i la creativitat que ens ajuda a créixer i mantenir-nos aquí", ha comentat.