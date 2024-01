La incertesa geopolítica posa en alerta les empreses de la Catalunya central

La crisi del Mar Roig, les tensions regionals a l’Orient Mitjà i la duradora guerra d’Ucraïna configuren un escenari global amb riscos per a l’economia mundial i també per a la de la Catalunya central. La Cambra de Comerç, Pimec del territori i la patronal del metall local confien que aquest 2024 no sigui un mal any per als interessos econòmics de les empreses de la regió central, però la situació geopolítica els fa estar en alerta per si hi ha possibles canvis de perspectiva.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Manresa, destaca que «les empreses preveien que aquest no fos un mal any, però no comptaven amb els problemes de subministrament per la crisi del Mar Roig. Hi ha peces que no arrien a alguns proveïdors. Algunes empreses hauran de fer EROs temporals», avança. En aquest context, apunta, Gratacòs, «torna la pressió sobre els preus, que l’any passat s’havien estabilitzat».

Malgrat els contratemps geopolítics, per a Joan Ramon Perdigó, president de la Patronal del Metall de la Catalunya Central sura en l’ambient empresarial «un moderat optimisme». «L’economia continua creixent més del que s’esperava», diu, «i s’espera una rebaixa dels tipus d’interès el primer quadrimestre que permetrà invertir», afegeix. Per a Perdigó, al sector «no es preveuen grans contractacions, però tampoc retallades de plantilla. A nosaltres ens continua faltant personal tècnic», conclou. Sobre els riscos de les crisis globals diu que «ara ja ens hem adaptat a les guerres d’Ucraïna i Gaza, però tot podria canviar demà». El conflicte al mar Roig endarrereix comandes i fa pujar preus. I el motor alemany no acaba d’arrencar. Amb tot, Perdigó espera que continuï la tendència iniciada l’any passat, «un bon any», com ho qualifiquen tots els entrevistats per aquest diari.

Per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, «les pimes comencen el 2024 amb cautela i incertesa, però s’aposta per la continuïtat d’un creixement moderat durant el primer trimestre». Per a Pintó, «aquest escenari coincideix amb les dades que ens proporcionen les nostres empreses sòcies, després d’un 2023 millor del que s’esperava. Aquests primers mesos, la dinàmica es percep positiva perquè a la indústria el volum de vendes ha crescut, hi ha hagut evolució positiva en la hostaleria i preveu recuperar les xifres de negoci pre pandèmiques. En el sector del comerç les perspectives de facturació són de moderació».

En el sector de l'automoció, diu Pintó, "algunes empreses estan amb baixes comandes en aquest monent de transició tecnològica, s’estan aguantant els llocs de treball, no es fàcil trobar persones qualificades i per això estan fent un esforç en mantenir la plantilla".

Amb tot, Pimec és «moderadament menys optimista de cara al segon semestre on no veiem tan clar el creixement econòmic per l’impacte de la pujada dels tipus d’interès, un menor creixement de l’economia europea i la incertesa dels conflictes geopolítics».

L’altre punt calent del present és la sequera. Gratacòs alerta que el sector agroalimentari ho patirà especialment, «també els escorxadors, perquè les restriccions d’aigua afectaran els seus processos productius». Quant al comerç, Gratacòs destaca que el sector «està en crisi permanent. Els pobles s’estan desertitzant de petits comerciants i el que cal és que les capitals tibin i Manresa ha de posar-se la bandera de capital comercial de la comarca».