L'Agència Tributària de Catalunya disposa des d'aquest dimecres una nova app perquè els ciutadans puguin fer tràmits com el pagament de tributs i deutes, consultar documents, demanar cita presencial o telefònica, abonar l'impost de CO2 o notificar la compravenda d'un vehicle de segona mà, entre d'altres. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha destacat que l'app suposa un "nou canal de comunicació amb la ciutadania" i "fer un pas endavant per ser una administració més propera i més moderna", a més d'una reducció del temps per fer aquests tràmits. L'aplicació mòbil està disponible tant en Android com en IOS i està previst que al llarg de l'any incorpori noves funcionalitats.

Mas Guix ha explicat que el desenvolupament d'aquesta app forma part del pla de prevenció i reducció del frau fiscal, que en els darrers set anys ha fet aflorar més de 1.800 milions d'euros, segons ha recordat. "Uns recursos que es posen a disposició del govern de Catalunya per reforçar la seva despesa, inversió i per poder afrontar millor els reptes que tenim per endavant", ha afegit. La consellera d'Economia i Hisenda ha fet aquestes declaracions abans de fer un recorregut per les instal·lacions de l'Agència Tributària de Catalunya, acompanyada, entre d'altres, de la secretària d'Hisenda, Marta Espasa; i el director de l'agència, Eduard Vilà, entre d'altres. L'aplicatiu permet operar en funció de si l'usuari s'identifica o no. Si ho fa des de l'anonimat, pot demanar cita presencial a qualsevol oficial o al servei ATC u struca, consultar el padró de l'impost de CO2, pagar tributs i deutes amb targeta de crèdit o bizzum introduint les dades o amb un codi de barres, consultar documents i fer consultes o comunicar incidències tècniques. En canvi, si s'identifica amb l'idCAT Mòbil també pot abonar l'impost sobre les emissions CO2 i domiciliar.ne el pagament o recorre'l, modificar l'adreça postar per rebre les notificacions, declarar la compravenda d'un vehicle de segona mà, consultar deutes en executiva, tant pagats com pendents; i pagar els deutes en executiva amb targeta de crèdit, Bizum o càrrec a compte. L'app està disponible en IOS i Android i inclou els requisits d'accessibilitat. Està previst que properament s'hi incloguin noves funcionalitats i noves formes d'accedir l'app mitjançant altres certificats digitals. Entre les millores, hi haurà l'accés a tota la informació sobre els tributs gestionats per l’ATC, el pagament d’autoliquidacions i deutes en període voluntari, l'obtenció de certificats tributaris o la consulta de les fitxes notarials, entre d'altres.