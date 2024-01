La patronal de gimnasos ha reclamat al Govern línies d'ajuts i subvencions immediates per pal·liar les pèrdues del sector si s'obliga aquests equipaments a tancar dutxes. L'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness (Adecaff) ha assegurat en un informe que ha elaborat sobre la sequera que prohibir el servei de dutxes als centres esportius "no evita el consum d'aigua" perquè "tothom es dutxa una vegada al dia igualment". Alhora, l'entitat subratlla que les dutxes dels centres esportius i gimnasos són "més eficients, de manera molt generalitzada, que les dels habitatges particulars". La patronal considera que les mesures "imposades" pel Govern són "contràries a la legalitat" perquè "ingereixen en la llibertat d'empresa".

L'entitat també acusa l'executiu d'improvisar les mesures que es decreten per fer front a la sequera "sense haver fet un càlcul sobre la seva efectivitat, ni sobre la seva conveniència".

Alhora, Adecaff lamenta que el sector del fitness "ve patint ingerències i imposicions en la gestió dels seus negocis des de l'any 2020". I afegeix: "Totes elles han resultat molt negatives i han afectat seriosament la seva viabilitat empresarial".

Per això opina que el Govern incompleix la llei amb les mesures que imposa per la presumpta ingerència en la llibertat d'empresa. "El Govern pot posar límit a l'aigua que podem utilitzar, però no està legitimitat per interferir en l'organització de les empreses i a dir-nos com hem de prestar els nostres serveis i quins serveis no podem prestar", subratlla Adecaff.

En paral·lel, la patronal dels gimnasos reclama que es treballi en solucions a mig i llarg termini i considera que les que ha dissenyat fins ara el Govern "són de caràcter immediat i no són sostenibles en el temps".

I rebla: "Si el sacrifici que hem de fer es planteja des del Govern com inevitable, el sector ha de rebre ajuts per pal·liar les pèrdues que patirà i de les quals no és responsable". Per això requereix a l'executiu català l'obertura immediata de línies d'ajuts i subvencions ja esmentada.