La manresana Vidaltech, que agrupa les activitats de Planxisteria M. Vidal i Gumer, ha adquirit uns terrenys al polígon Plans de la Sala de Sallent per ubicar-hi una nova nau. El projecte preveu una inversió de quatre milions d’euros, i contempla una ampliació de plantilla de fins a deu treballadors.

La nau ha estat venuda a l’empresa manresana per l’Institut Català del Sòl, Incasòl. Es tracta d’una parcel·la d’11.363,04 metres quadrats. Amb aquesta venda, l’Incasòl exhaureix els terrenys disponibles al sector dels Plans de la Sala, on ja tenen activitat empreses com Top Cable, Climesa, Holding Grupo MTA, Ferros Puig i Casa Mas, entre d’altres, i el centre de logística LOGIS Bages. L’Incasòl era propietari indivís d’un 73% de la parcel·la 7 del sector Plans de la Sala adquirida per l’empresa de Manresa.

Planxisteria M. Vidal destinarà els nous terrenys a la construcció d’una nau amb l’objectiu de «captar nous projectes, ampliar el parc de maquinària i donar un servei més ampli i eficient al seus clients al poder unificar en el mateix espai les dues activitats. », segons un comunicat fet públic per l’Incasòl.

Fundada l’any 1961, Planxisteria M. Vidal està actualment dirigida per la tercera generació de la família Vidal. En són els seus responsables els germans Anna i Masrc Vidal. Vidaltech està especialitzada en planxisteria industrial, caldereria, soldadura i muntatges, mentre que Mecanitzats Gumer, que Planxisteria M. Vidal va adquirir el 2020, es dedica a la fabricació de màquines, reparacions i manteniment per a empreses. Actualment Vidaltech i Mecanitzats Gumer estan en dues naus separades, en dos carrers propers del polígon de Bufalvent. Entre les dues empreses, la plantilla és d’una cinquantena de treballadors.

Planxisteria Industrial M. Vidal, SL, va canviar el 2019 el seu nom a VidalTech, amb la intenció d’«obrilr una nova etapa donant continuïtat al nom amb que tradicionalment s’ha identificat a l’empresa i també a l’afany d’evolució i servei tan necessaris com imprescindibles per al nostre teixit industrial», segons va explicar en el moment del canvi de denominació.