El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha assegurat aquest dijous que el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (CFPA) està vivint un any de “cimentació” i que, tot i les dificultats prèvies, “va en la bona direcció”. Amb tot, ha evitat donar xifres del seu volum d’activitat per no generar “més frustració” després que en els seus primers set anys de vida operés al 8% de la seva capacitat.

“Des del mes de setembre de l’any passat, comandat per la UPC, s’està revertint la situació, però no vull generar expectatives que fins ara no s’han complert”, ha afegit. Vinaixa ha assenyalat que durant aquest primer semestre de l’any es “normalitzarà” el ritme formatiu del centre i que el 2025 serà moment de retre comptes.