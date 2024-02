Iberia i els sindicats han tancat un acord aquest divendres sobre la creació d'una nova empresa dins del grup IAG destinada a fer el servei d'autohandling a les aerolínies del grup als aeroports on la companyia espanyola va quedar fora del concurs d'Aena dels serveis de terra. D'aquesta manera, les dues parts han posat fi a moltes setmanes de conflicte, que a principis d'any es va traduir en quatre jornades de vaga coincidint amb l'operació tornada de les vacances de Nadal. L'acord entre les dues parts també inclou la sortida de 1.727 treballadors, que sortiran a l'empresa voluntàriament mitjançant baixes incentivades o prejubilacions fins al 31 de desembre del 2026, segons ha explicat Iberia en un comunicat.

En el darrer concurs d'Aena per gestionar els serveis de terra als aeroports de la seva xarxa, Iberia va quedar fora dels vuit principals aeroports, inclòs el del Prat, i dels més importants només va conservar el de Madrid Barajas. Els treballadors van demanar de seguida que l'aerolínia s'autogestionés el servei, tal com també permetia Aena, abans d'entrar a formar part de la plantilla de les noves empreses.

El V Conveni del Sector estableix que en cas de canvi d'empresa adjudicatària els treballadors poden passar a formar part de la nova conservant les condicions laborals i salarials. Iberia va optar primer per aquesta opció i va assegurar que fer l'autohandling en aquells aeroports on no va guanyar no era competitiu. Finalment però, i després de la vaga de principis de gener, Iberia va proposar la creació d'una nova empresa dins del grup IAG on els treballadors també conservarien les mateixes condicions laborals, tot i que implicava la sortida de 1.727 treballadors.

Les condicions ofertes per a aquestes baixes són "sensiblement millors" a les del conveni del sector i, segons Iberia, en realitat anirà "renovant" la plantilla ja que aquests treballadors seran substituïts "en funció de la rendibilitat i creixement de la companyia".

D'altra banda, passaran a formar part de l'empresa participada 100% pel grup IAG tots els treballadors dels aeroports de tots els centres de treball.

En el comunicat, Iberia ha elogiat el "sentit de la responsabilitat dels representants sindicals i dels vuit mil treballadors del handling d'Iberia" i ha destacat que "han donat un pas endavant per fer dels serveis aeroportuaris un negoci amb un present notable i un futur sòlid i viable".

"És un acord responsable amb el què guanyem tots i amb el què, de la mà amb els treballadors, donem un pas històric al capdavant del negoci del 'handling' a Espanya", ha destacat el president d'Iberia, Fernando Candela.

Precisament, aquest dijous l'aerolínia va donar un ultimàtum als treballadors perquè es pronunciessin en un termini màxim de 24 hores sobre si acceptaven o no la creació de la nova empresa, ja que en cas contrari els treballadors dels tres primers aeroports on s'havia de fer el trasllat de la llicència - Bilbao, Málaga i Alacant- passarien a ser subrogats per les empreses adjudicatàries. La companyia va argumentar que per fer els tràmits d'autohandling es necessiten entre 21 i 28 dies i el traspàs de llicència estava previst a partir del 20 de febrer, en el cas de Bilbao, i a partir del 21 i 29 a Màlaga i Alacant, respectivament.