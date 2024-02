La fira Integrated Systems Europe (ISE) d'enguany ha trencat tots els rècords coincidint amb el vintè aniversari i ha assolit el major nombre de visitants de la seva història, amb 73.891 de 162 països, segons ha informat aquest divendres l'organització. Es tracta d'un creixement del 27% en comparació a l'edició del 2023. El dia amb més afluència va ser el dimecres passat, durant la segona jornada, amb un afluència de 51.617 persones, que també va suposar un màxim històric i gairebé un 22% més que l'anterior rècord en un dia. El director general, Mike Blackman, ha celebrat aquests números i sosté que és el "testimoni del poder de transformació de la innovació i la col·laboració dins la comunitat".

El nombre total d'inscripcions va arribar fins als 95.396, amb 172.627 visites en els quatre dies del saló. L'ISE destaca també "l'ocupació rècord" en places hoteleres, bars i locals d'oci de la ciutat. Una edició, tal com recorda l'organització, que ha tingut el major nombre d'expositors, fins a 1.408, i d'ocupació de superfície, fins als 82.000 metres quadrats.

Blackman subratlla que enguany "no només ha reflectit les tecnologies de vanguardia que defineixen la indústria, sinó que també serveix com a testimoni de l'esperit de creativitat i col·laboració del sector".

L'ISE tornarà a Barcelona l'any que vinent i s'organitzarà del 4 al 7 de febrer de 2025, i una altra vegada a Gran Via Fira de Barcelona.

"El llegat que deixa en l'ecosistema empresarial i audiovisual català"

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, fa un balanç "positiu" de l'ISE i destaca "el llegat que deixa en l'ecosistema empresarial i audiovisual català", més enllà dels dies que s'organitza l'esdeveniment. Serrallonga destaca que enguany la cita "ha crescut de forma significativa", tant en nombre d'assistents com d'empreses i expositors.

Per això, el director general recalca que ja s'ha convertit en un saló "líder internacional" i que això "passi a Barcelona" suposa un "orgull". Serrallonga destaca el "potencial de creixement i gran recorregut" de l'ISE a Fira de Barcelona.

Les tendències més importants

El president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, ha fet un repàs per les tendències més importants de l'ISE i, per una banda, ha posat de relleu "la importància dels drons en grans espectacles audiovisuals" i, per l'altra, la implantació progressiva d'instal·lacions d'immersió a Barcelona. També apunta a l'aplicació de la realitat virtual "no només en la cultura", en altres àmbits com l'educació i la sanitat.

Rutllant avisa "d'un impacte important" en la comunicació de l'IA per la "tendència dels humans digitals", uns personatges que són fets amb la digitalització a partir de figures reals i també amb creacions 100% artificials.