L’Escola Agrària de Manresa ofereix un curs sobre tracció animal amb bovins pels dies 15, 16, 17 i 22 de febrer, amb sessions a diferents finques de la Catalunya Central. La proposta s’inclou dins la programació de formació contínua que el centre destina a les persones professionals del sector agrari. En concret, el pròxim mes de febrer començaran cinc cursos, que tenen com a temes els cultius extensius, la vinya i la tracció animal moderna.

L’ús d’animals per a les feines de camp, desembosc o transport ha quedat relegada des de l’arribada de la maquinària impulsada per motors d’explosió. Però des de ja fa alguns anys, algunes finques agràries han recuperat les tasques amb tracció animal que, en alguns casos, poden ser més efectives.

En el curs que proposa l’Escola Agrària de Manresa es treballarà específicament amb animals bovins d’entre quatre mesos i cinc anys. L’objectiu és aprendre a relacionar-se amb l’animal de tal manera que s’assenti una relació d’entesa mútua, respecte i cooperació. Només d’aquesta manera es podran desenvolupar les tasques amb seguretat i tranquil·litat. La formació s’adreça especialment a persones ramaderes com també a d’altres que tractin amb bestiar boví o que estiguin interessades en el món de la tracció animal.

Les sessions es faran en quatre finques diferents d’Igualada (Ecomercaderet), la Pobla de Lillet (can Carbonells), Sant Mateu de Bages (La Petita Granja de Claret) i Manresa (can Poc Oli). Pascal Durand, que ha treballat durant molts anys amb vaques a collar tant al bosc com a l’hort, serà el formador de les dues primeres sessions. Ernest Sitjes -pastor, vaquer i ensinistrador de bous- i Jorge Sánchez –guarnicioner i baster-, conduiran les dues darreres sessions.

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de l’Escola Agrària de Manresa o del telèfon 938749060.