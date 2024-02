Centenars de tractors de les comarques centrals han participat aquest dimecres al matí en una marxa lenta per traslladar el seu malestar fins a Barcelona, on s'han unit a més de 2.000 vehicles pesants més d'arreu de Catalunya. La protesta, històrica per la seva dimensió de pagesos mobilitzats, clama contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial d’altres països.

Les diferents marxes lentes que han partit a primera hora des de diversos punts del Principat han començat a arribar a la capital catalana cap a les 2 del migdia per l’Avinguda Meridiana i la Diagonal. La més àmplia era la marxa de Ponent, amb un miler de participants, segons Asaja. Els pagesos han aparcat centenars de tractors a la Diagonal i la Gran Via per anar a peu cap al Palau de la Generalitat, on a 2/4 de 7 els ha rebut Pere Aragonès. Ambudes parts s'han emplaçat a una nova reunió per tractar punt per punt les demandes. També estava previst una visita a la representació de la Comissió Europea, que s'ha anul·lat, i la delegació del govern espanyol.

Des del Bages, els pagesos han sortit de la C-16 al seu pas per Sallent, on des d'ahir al matí tenien tallada la carretera per visibilitzar la greu crisi que pateix el sector i exigir solucions a l'administració. Poc abans de les 9, quan el grup d'agricultors ja es preparava per iniciar el trajecte, s'ha reobert l'Eix Transversal (C-25), també tallat des d'ahir. L'Eix Llobregat ha quedat reobert, si bé al migdia encara hi havia retencions prop de Vacarisses causa de la mobilització.

El grup d'agricultors que va tallar el trànsit aquest dimarts a la C-16 i a la C-25 ha començat a desfilar cap a Barcelona entorn 2/4 de 10. Llavors, l'Eix Transversal quedava reobert, mentre que a l'Eix Llobregat encara s'hi ha trigat prop d'una hora a restablir la circulació.

Cap a les 12 h, el tram on els agricultors ja havia recuperat la fluïdesa, mentre que els problemes es registraven al tram entre Sant Vicenç de Castellet i Vacarisses. Tot i que els tractors circulen per l'autopista encapsulats per vehicles de mossos al davant i darrere i pel carril lent de l'autopista per deixar operativa la via, la carretera ha presentat retencions puntuals.

Respecte al recorregut, a l'altura del peatge de Sant Vicenç de Castellet, s'ha obert la barrera del peatge per deixar passar els tractors, que han seguit per la C-16 fins a Terrassa, on han agafat la C-58. Un cop a Barcelona, els pagesos de la Catalunya central s'han sumat als de la resta del país. Des dels dos punts d'estacionament dels tractors s'iniciarà una marxa a peu fins al Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, passant per la delegació del Govern estatal al carrer Mallorca, 278, i per la seu de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. A les 16 h, dos representants de la pagesia seran rebuts al Palau de la Generalitat, on es trobaran amb el president Pere Aragonès.

"Hem d'explicar que els ous surten de les gallines"

Els agricultors i ramaders esperen que amb aquesta mobilització es pugui reivindicar la feina del sector primari, al marge d'aconseguir canvis importants per part de l'administració per revertir la situació. "Hem d'explicar que els ous surten de les gallines i que els pollastres no surten desossats com al súper", exclamava un dels productors muntat dalt d'un tractor mentre passava per davant de la Sagrada Família.

Els pagesos han alçat la veu pels carrers de la capital catalana amb diversos cartells penjats en els seus tractors. 'Revolució pagesa', 'pagesia o mort', 'prou burocràcia', 'no al quadern digital' o 'més ajudes a la ramaderia' han estat alguns dels missatges més repetits. Molta gent ha aplaudit als agricultors i els ha enviat missatges de suport al seu pas pels carrers de la ciutat. Alguns pagesos s'han mostrat sorpresos per la rebuda i han demanat a la gent que traslladin aquest suport en fets, evitant comprar a les grans cadenes que no els paguen un preu just pels seus productes.

"Fa molt de temps que no poden viure, tenen tot el meu suport i hi hauria d'haver més gent", ha dit la Sílvia, una veïna de Barcelona que aplaudia la marxa.

La pagesia catalana emula des de fa dos dies les mobilitzacions a França amb protestes arreu del país contra la situació límit que viu el sector agrícola. Aquest dimarts van tallar les principals carreteres del país (AP-7, AP-2 i A-2) i dimecres les diferents columnes s'han dirigit a la capital catalana. La tractorada ha arribat a l'estació de la Sagrera cap a les 14h30 i no ha entrat per la Diagonal fins passades les 15h30.

Entre l'optimisme i l'escepticisme

Els pagesos es dividien entre l'optimisme per una mobilització històrica i l'escepticisme sobre quines seran les mesures polítiques que vindran a continuació. "Ja veurem si ens faran cas, esperem que sí perquè la gent està molt, molt cremada. El sector està a les últimes i ens hem de fer sentir", ha dit el Jordi, un dels manifestants a l'ACN. Els mobilitzats han destacat que la "mateixa pagesia està tan farta i amoïnada" que s'han organitzat internament sense la convocatòria de sindicats, que s'han sumat després a la marxa.

"Tenim molts problemes burocràtics i mediambientals, moltes normatives exagerades", ha lamentat un dels productors que s'ha mobilitzat a Barcelona, el Josep Niubó. Precisament, a banda dels costos de producció desmesurats i els greus efectes de la sequera, una de les gotes que ha fet vessar el got ha sigut l'obligatorietat de presentar un quadern de camp digital, una exigència de la Unió Europea que el sector considera que el govern espanyol ha "centrifugat" el cost d'aquesta digitalització als productors. En aquest document han de quedar unificats els registres existents d'informació agrària i és indispensable per accedir als ajuts europeus.

"Cada vegada hi ha menys explotacions, hi ha molts problemes de relleu generacional i de pagesos en queden pocs i gairebé som els jardiners del territori", ha sentenciat Niubó.