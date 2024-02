Josep Guitart Quintana, nascut fa 52 anys a Cabrianes, és des del 2018 el coordinador del Bages d’Unió de Pagesos. Coneix molt bé el sector. Fa dues dècades i mitja es va establir a El Soler, una masia gairebé mil·lenària, on treballa l’agricultura i la ramaderia: cereals, farratges, lleguminoses i ovelles.

Han aconseguit fer-se escoltar al territori, però també a Barcelona i al Palau de la Generalitat. Els ha sorprès l’èxit de les protestes?

No, perquè és que hi ha molta mala maror de fa temps per les polítiques que s’estan fent. Aquests dies l’únic que s’ha fet ha estat constatar el malestar que hi ha al sector a tot Catalunya.

Els seus són uns problemes que venen de lluny.

En cinquanta anys, la pagesia ha passat de suposar el 8% de la població activa a menys de l’1%. L’envelliment del sector es pot constatar a les estadístiques. El degoteig de pèrdua de treballadors ha estat brutal. Sobretot hem perdut explotacions familiars, les que estan fixades al territori, les que fan aliments de molt alta qualitat i de proximitat. S’han de canviar les polítiques, perquè si no ens queden quatre dies. A tot això s’ha afegit la sequera, de la qual ja patim el quart any, i que ha accelerat tota la problemàtica.

Pinten un present molt negre. Confien que el futur pugui ser, efectivament, millor?

Qui fa de pagès ho fa perquè s’ho estima, és clar, però això és un negoci. Fem productes alimentaris per al territori, i ens han de posar les eines perquè puguem fer la feina, i no pas traves com ens posen. El nostre sector no pateix pas per la qualitat, perquè ja fem productes bons, sinó que ens calen polítiques que ens acompanyin.

Són els grans oblidats de l’economia productiva del país?

Hi ha molt desconeixement, sí, i no només a Barcelona, també a comarques. Amb tot, aquest dimecres a Barcelona tothom s’ha mostrat molt solidari amb nosaltres. Potser ens cal explicar-nos millor, ensenyar a les noves generacions la importància de la pagesia, que no només produeix aliments, sinó que gestiona el territori i fa el paisatge de què gaudim.

Si es pogués resoldre avui una de les seves reivindicacions, quina creu que és la més urgent?

La burocràcia ens pesa molt, ens fa perdre molt temps de treball productiu. Però també seria urgent solucionar la qüestió dels preus, que no són ajustats al cost real de producció.

Els governs català i espanyol es mostren molt comprensius amb la seva protesta, però diuen que no hi poden fer res.

Malament anem. Són a la base per empènyer cap amunt, i si ells no ens ajuden, qui ho farà?