«No volíem marxar sense res»: Els pagesos del Bages i el Berguedà arranquen un compromís polític al Parlament

Han estat tres dies intensos, per a la pagesia. Molt intensos. Una mobilització sense precedents, organitzada fora dels canals habituals organitzatius. El moviment 6F, creat espontàniament en grups de whatsapp, ha col·lapsat les carreteres catalanes i les principals vies de Barcelona. Però la mobilització ha valgut la pena. Almenys, per començar a arrancar alguns compromisos a la classe política. I han estat pagesos del Berguedà i del Bages els que han aconseguit aquest compromís.

Després de la jornada de protesta de dimecres a Barcelona, que va aplegar 2.000 tractors, només una colla de pagesos de les dues comarques centrals van decidir continuar a la capital catalana per treure’n alguna cosa més que una breu reunió i una altra d'agendada per a les properes setmanes. «Els del Berguedà i també els del Bages teníem clar que no volíem marxar dimecres de Barcelona, que hi havíem anat per passar-hi la nit. Estàvem mentalitzats de fer pinya. Al final del Berguedà ens hi hem quedat el 99% dels que hi vam anar», diu Eduard Lladó, portaveu de la plataforma 6F al Berguedà. «Quan vam sortir de la reunió de dimecres amb el president Aragonès hi havia molt malestar, perquè només havíem aconseguit que ens proposessin una altra reunió per d’aquí a quinze dies. Això va desinflar molt tothom. I no podia ser».

La nit de dimecres a dijous, només una seixantena de pagesos del Bages i, sobretot, del Berguedà van decidir romandre a Barcelona. A mitjanit, explica Lladó, el diputat de Junts Salvador Vergés els va anar a trobar allà on feien nit, prop de Pau Claris. «Ens va dir que avui ens atendria la presidenta del Parlament a fora de l’edifici». I els pagesos de la Catalunya central van decidir acudir a la cita amb els seus tractors, fins a dins del Parc de la Ciutadella. «No volíem marxar sense res», diu Lladó.

Al matí, vuit dels pagesos del territori s’han reunit amb Anna Erra; després, amb representants de tots els grups al Parlament, excepte de Vox i PP. «Els hem explicat la nostra situació, casos personals, ells ens han dit què en pensaven. Han estat d’acord amb les nostres reivindicacions». Al final, han aconseguit un document, signat per Alícia Romero (PSC), Marta Vilalta (ERC), Mònica Sales (Junts), Dani Cornellà (CUP), David Cid (Comuns) i Anna Grau (Ciutadans), per presentar a la Cambra una proposta de resolució de suport a la pagesia, en què s’instarà el Govern a complir tres punts: «revisar tècnicament les restriccions d’aigua aplicades a les diferents característiques d ela pagesia», «agilitzar el pagament dels ajuts pendents d’abonar al sector» i «treballar, conjuntament amb la resta d’institucions governamentals i legislatives competents per impulsar la racionalització de la burocràcia i l’acompanyament administratiu del sector agrari».

«Sabem que les coses no es poden solucionar en quatre dies, però això serveix per començar», conclou el puigregenc Eduard Lladó, de 34 anys, continuador de la nissaga pagesa del Lladó. Però alerta que amb això no n’hi ha prou. Que la lluita pagesa continua.

«Hem quedat molt contents. És com una victòria. Ha estat encertat quedar-se a Barcelona, ens ha servit per poder donar veu a tota la resta. Els pagesos de totes les comarques estan orgullosos de nosaltres. També s’haurien quedat a Barcelona, si haguessin sabut que ens rebrien al Parlament», explicava aquesta tarda Lladó, tornant de la capital amb els seus companys de la Catalunya central, i fent notar encara a la C-16 la protesta del sector.

Lladó explica que la pagesia «està molt cremada». D’aquest profund malestar ha nascut la plataforma 6F. «Les protestes a Europa ens han esperonat a aixecar-nos del tractor. Es va crear un grup de whatsapp amb més de mil pagesos, al marge dels sindicats. De fet, aquest moviment els ha passat per sobre. Unió de Pagesos preveia una protesta la setmana que ve, i tothom els deia que anaven tard. La gent tenia ganes de manifestar-se ja».

El puigregenc creu que s’ha arribat a un punt límit. «Ens limiten l’aigua al 50% del que cadascú va gastar el primer trimestre de l’any passat. Però cal aigua per fer aliments. I això mata els animals. Volen que sacrifiquem les vaques? Saben quan tarda una vaca a criar?». L’impagament dels ajuts de la PAC també els perjudica greument. «Venim d’un any molt difícil, i encara se’ns deu tot el 2023. Però la Generalitat ja té els diners. Els estem finançant!», es queixa. Quant a la burocràcia, Lladó la considera excessiva, kafkiana. «El meu pare feina la DUN (la declaració agrària anual) ell sol. Anava al DARP i l’ajudaven. Ara això és impossible: t’ho ha de fer un gestor, i l’has de pagar». A més, diu Lladó, «se’ns demanen tràmits per internet, signatures electròniques... hi ha gent gran que no ho sap fer. I es perden moltes hores després de la feina en aquestes gestions, moltes de les quals, a més, són repetides. Els veterinaris, per exemple, ja registren els medicaments quan els compren: per què els hem de tornar a registrar nosaltres?». Lladó entén que la feina del primari requereix controls: «tractem amb menjar, i cal un control sanitari, però l’administració ens ho ha de posar més fàcil».

Els pagesos de la Catalunya central tornen a casa amb la satisfacció de la feina feta. De moment. A Barcelona, han rebut aplaudiments de la ciutadania. «No sabem si és perquè els feia gràcia veure tants tractors o per què. Però no sabem si la gent de debò entén els nostres problemes».