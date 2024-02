La reunió dels pagesos amb els partits del Parlament de Catalunya ha servit tancar un acord per instar la Generalitat a revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d’ajuts. Així ho han explicat Arnau Vilomara i Joan Rius, ramaders de la Catalunya Central, a la sortida de la trobada amb les forces polítiques: “No pot ser que tallin el 50% de l'aigua a la ramaderia", s'ha queixat Rius. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, Comuns i Cs s’ha segellat en una proposta de resolució que es portarà a la mesa. Vilomara ha recalcat que han de ser mesures d'aplicació "immediata" i ha avisat que seguiran mobilitzats fins que "hi hagin acords firmats per la Generalitat".

En total, una cinquantena de tractors han fet aquest dijous al matí una marxa lenta cap al Parlament, on una representació del sector agrari s'ha reunit amb la presidenta de la cambra, Anna Erra i amb representants dels grups polítics del ple.

Hores abans, alguns dels tractors han pogut entrar al recinte del Parc de la Ciutadella. De camí fins al Parlament, la marxa agrària feia proclames en defensa del sector i cridava lemes com ‘Bon dia, barcelonins, som pagesos i n’estem farts!’.

Aquest grup de pagesos ha passat la nit a Barcelona, principalment a Gran Via, després del la mobilització de dimecres, en què uns 2.000 tractors van entrar a la capital. La resta, han anat marxant entre ahir a la nit i aquest matí, provocant fortes retencions de trànsit.

Clam contra l'"endarreriment" en el cobrament d'ajuts i la paperassa

De la reunió, Joan Rius ha explicat que també s'ha elaborat una llista amb altres demandes, però que s'han prioritzat aquestes tres propostes. El ramader de Castellfollit del Boix ha insistit que hi ha molt "endarreriment" en el cobrament d'ajuts i també ha posat l'accent en "racionalitzar" la paperassa que ha d'afrontar el sector a diari i al llarg de l'any.

Arnau Vilomara, per la seva banda, ha admès que sortia amb "bones sensacions", tant de la reunió d'aquest dimecres al Palau de la Generalitat com de la d'aquest dijous a la cambra catalana: "Pel fet de sentir-nos escoltats", ha afegit. El ramader ha apuntat que a la concentració d'aquest dimecres a la plaça Sant Jaume "hi havia molta tensió i la gent que va marxar ho va fer amb una sensació que s'havia vingut a Barcelona a fer una botifarrada".

"La lluita no s'acaba sinó que es transforma”

Tot i així, els dos agricultors han advertit que seguiran les reivindicacions i no han descartat més mobilitzacions. Per una banda, Rius ha assenyalat que "la lluita no s'acaba sinó que es transforma”. “La victòria no existeix si no escrivim la història", ha dit. Per la seva banda Vilumara ha condicionat el tipus de protestes i quan es poden organitzar al que decideixi cada assemblea del territori.

El pacte amb les forces polítiques ha arribat després que una cinquantena de pagesos amb els seus tractors -els que han fet nit en un tram de la Gran Via- hagin fet aquest dijous una marxa lenta fins al Parlament. A les portes de la seu parlamentària, s'hi ha aplegat al voltant d'una setantena d'agricultors que han participat en la comitiva tractora.

Problemes de mobilitzat per la tornada a casa dels pagesos

La sortida dels tractors de Barcelona catalana causava ja a 2/4 d'11 circulació amb congestió de fins a deu quilometres entre Castellbisbal i Pallejà en sentit Lleida i quatre més a la B-23, entre Sant Joan Despí i Barcelona, també en sentit a la capital lleidatana, segons dades del Servei Català de Trànsit corresponents a les deu del matí.

A més, es registraven sis quilòmetres de circulació a l'AP-7 intensa Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona. Alguns dels pagesos que van participar ahir a la protesta van optar per tornar a casa a la nit i altres, com els que venien de més lluny, han preferit pernoctar a Barcelona. La columna de tractors del Bages ha començat a tornar cap a les 4 de la tarda, per la C-58 i la C-16.