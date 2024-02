Coca-Cola té la intenció de fer un ERO per acomiadar 85 persones a Espanya, 64 a les oficines de Barcelona i 21 a Madrid. Segons han informat fonts de l’empresa, l’ERO es justifica per causes organitzatives perquè l’empresa multinacional centralitzarà les operacions d’atenció al client a Bulgària. L’ERO en cap cas afectaria la producció de la planta de Martorelles.

El sindicat CSIF ha informat que la direcció de CASBEGA del grup Coca-Cola Europacific Partners l’ha informat dels seus plans i està previst que empresa i sindicats mantinguin una reunió properament. En un comunicat, CSIF s’ha mostrat en contra de possibles acomiadaments “traumàtics” i ha apostat per negociar sortides voluntàries, potenciant les prejubilacions. Fonts de l’empresa han insistit que la companyia també prioritzarà minimitzar el màxim l’impacte en la plantilla, fomentant prejubilacions o canvis de lloc. A tota Espanya, Coca-Cola compta amb 3.900 treballadors.